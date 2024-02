UNE NOUVELLE COALITION PRÔNE DES SOLUTIONS GLOBALES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ





La Coalition pour des soins de santé intelligents soutient 10 millions de Canadiens par l'intermédiaire de 65 000 employeurs, dont 4 500 régimes syndicaux

OTTAWA, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - À l'approche de la date limite pour l'établissement d'un cadre sur l'assurance-médicaments entre le gouvernement libéral et le NPD, la Coalition pour des soins de santé intelligents (CSSI) - un nouveau groupe composé de membres qui fournissent un soutien et des services sur le terrain à plus de 10 millions de Canadiens avec leurs régimes d'assurance - se joint à la discussion pour aider à susciter des changements positifs pour les Canadiens non assurés et sous-assurés. Sa mission est d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et de leurs familles, tout en renforçant le système de santé et en comblant les lacunes de longue date en matière de soins.?La Coalition proposera et soutiendra des solutions intelligentes pour combler les lacunes et les insuffisances, en particulier pour les 2,8 % de Canadiens qui n'ont pas accès aux prestations d'un régime provincial d'assurance-médicaments ou d'un régime offert par l'employeur.?

« Il est temps d'élaborer des solutions rapides et efficaces qui permettent à tous ceux qui en ont besoin de bénéficier d'une couverture », déclare Carolyne Eagan, porte-parole principale de la CSSI au Canada et présidente de la Benefits Alliance, membre de la CSSI.?« Les solutions proposées doivent être axées sur l'amélioration de la santé et l'accès abordable des Canadiens aux médicaments nécessaires, mais aussi sur la protection des familles et des gouvernements contre de nouveaux coûts exorbitants ».

Les membres de la CSSI sont très présents dans toutes les régions du Canada en tant que réseau de soutien sur le terrain, au jour le jour, qui aide les employeurs, les employés et les membres des régimes d'avantages sociaux dans leur parcours de soins de santé à travers l'expérience des régimes publics et des régimes payés par l'employeur. Le réseau s'étend à plus de 65 000 employeurs dans toutes les provinces, y compris plus de 4 800 régimes syndicaux.?Ensemble, ils soutiennent des régimes d'avantages sociaux fiables pour 10 millions de Canadiens et leurs familles.

Mme Eagan ajoute « qu'il est inacceptable qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes et familles ne bénéficient d'aucune couverture pour les médicaments essentiels, ou qu'elles soient confrontées à une couverture inadéquate entre les systèmes publics et professionnels ».

La CSSI estime que les employeurs et le secteur public devraient jouer un rôle essentiel pour garantir des soins de santé complets à tous les Canadiens.?À cet effet, la Coalition plaidera en faveur d'une approche hybride en matière de couverture et reste déterminée à faire avancer la cause de l'accessibilité et de la viabilité des soins de santé. Plus de 27 millions de Canadiens bénéficient actuellement d'une couverture complète par le biais de régimes d'employeurs qui offrent une valeur considérable en termes de couverture et de soins, et le maintien de cette couverture permet de consacrer davantage de ressources aux personnes qui n'ont pas d'assurance ou qui sont sous-assurées. Grâce à ses conseillers sur le terrain dans tout le pays, la CSSI apporte une perspective importante et peut travailler avec le gouvernement et toutes les parties prenantes pour parvenir à des solutions durables et à long terme.

La CSSI est composée de six sociétés membres, à savoir HUB, Navacord, Gallagher, GroupHEALTH, People Corporation et Benefits Alliance.

À propos de la Coalition pour des soins de santé intelligents (CSSI) :?Créée en 2023, la CSSI est une force collective qui se consacre à la transformation des soins de santé au Canada.??En tant que partie prenante nécessaire au débat sur l'assurance-médicaments, elle s'engage à mener un dialogue constructif qui permettra de trouver des solutions efficaces pour tous les Canadiens.?Pour plus d'informations, consultez le site www.smarthealthbenefits.ca

SOURCE Smart Health Benefits Coalition (SHBC)

21 février 2024 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :