Bienvenue chez WcDonald's : McDonald's donne vie au restaurant fictif préféré des amateurs d'animés





Dès le 27 février, découvrez un nouvel univers chez McDonald's avec une nouvelle Sauce chili relevée, des emballages d'inspiration manga et de courts épisodes originaux

TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Depuis des années, les amateurs d'animés ont intégré des restaurants de type McDonald's - des WcDonald's - à leurs films et émissions préférés. Maintenant, en collaboration avec certains des plus grands noms de l'animé, les restaurants WcDonald's passeront de la fiction à la réalité. Dès le 27 février au Canada, nous bâtirons sur la vision et l'imagination de nos fans en déployant l'univers WcDonald's dans nos restaurants et au-delà de ceux-ci, notamment en proposant une nouvelle sauce pour McCroquettes, des emballages d'inspiration manga et des capsules vidéo épisodiques.

« Chez McDonald's, nous considérons toujours nos clients comme sources d'inspiration, affirme Alyssa Buetikofer, vice-présidente et chef du Marketing de McDonald's du Canada. L'univers WcDonald's reflète la créativité et l'imagination de nos fans et nous sommes ravis d'amener ces concepts au Canada, dans nos restaurants et bien au-delà. »

Une sauce bien relevée

Les clients pourront animer leurs papilles en goûtant à la Sauce chili relevée WcDonald's offerte pour une durée limitée dans les restaurants participants. Incarnant l'esprit affirmé et dynamique de nos héros animés préférés, la sauce s'avère un parfait complément à une commande de 10 morceaux de « WcCroquettes » (nos morceaux de Poulet McCroquettes dont les gens raffolent) ou pour accompagner tout article de votre menu préféré.

Emballages de style manga et plus encore, signé Acky Bright

McDonald's a fait équipe avec le célèbre artiste et illustrateur de mangas, Acky Bright, pour créer l'emballage WcDonald's, permettant à chaque repas de plonger plus profondément dans le monde de WcDonald's. Pour une durée limitée dans les restaurants participants, les clients recevront leur commande dans un sac à emporter d'inspiration manga mettant en vedette les personnages de l'équipe WcDonald's, dessinés par Acky lui-même.

« J'ai eu un plaisir fou à collaborer avec McDonald's afin de transposer le monde de WcDonald's dans la réalité pour le plus grand bonheur des adeptes de mangas qui adorent sincèrement la marque, déclare Acky Bright. De la conception des détails de chacun des personnages de l'équipe WcDonald's à la trame narrative du manga, j'ai aimé mettre ma créativité d'artiste au profit de l'univers dynamique et éclaté de WcDonald's pour les amateurs partout dans le monde. »

Le tout premier animé officiel WcDonald's

McDonald's s'est associée à la légendaire maison d'animation Studio Pierrot afin de produire le tout premier animé officiel WcDonald's. Une série de quatre courts épisodes plongeront les amateurs dans l'univers exquis de WcDonald's, avec la présentation, chaque semaine, d'une capsule éclair dévoilant les mystères de la Sauce WcDonald's et des WcCroquettes.

Chaque semaine à compter de la semaine du 26 février, un nouvel épisode sera présenté avec un nouveau manga sur mcdonalds.ca. Ces mini-épisodes feront honneur aux quatre principaux sous-genres d'animés : action, romance, robotique (Mecha) et fantaisie, et seront disponibles en ligne.

La course vers WcDonald's : Une rivalité à l'épreuve du temps entre nos deux héros alimentera une course épique pour se rendre au WcDonald's.

: Une rivalité à l'épreuve du temps entre nos deux héros alimentera une course épique pour se rendre au WcDonald's. En amour avec WcDonald's : Nos deux protagonistes découvrent que la Sauce WcDonald's et les WcCroquettes ne constituent pas les deux seuls duos parfaits.

: Nos deux protagonistes découvrent que la Sauce WcDonald's et les WcCroquettes ne constituent pas les deux seuls duos parfaits. Les McCroquettes 3 000 aux frontières de l'espace : Les pilotes de l'équipage WcDonald's doivent protéger la dernière WcCroquette contre la force destructrice.

: Les pilotes de l'équipage WcDonald's doivent protéger la dernière WcCroquette contre la force destructrice. La sagesse est dans la sauce : Trois femmes sont transportées dans un univers lointain pour élucider le mystère de la sauce avant qu'elle ne disparaisse pour toujours.

Le 27 février prochain, préparez-vous à une série d'aventures animées qui commencera par « Bienvenue chez WcDonald's, puis-je prendre votre commande? ».

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

21 février 2024 à 09:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :