Gestion mondiale d'actifs CI élargit sa gamme de Fonds alternatifs avec le lancement de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce le lancement de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI (« le Fonds »), un mandat systématique multistratégique qui suit les tendances et qui est conçu dans le but d'offrir des rendements décorrélés de ceux des catégories d'actifs traditionnels.

Le Fonds utilise une approche disciplinée fondée sur des règles pour investir dans des matières premières et d'autres intérêts financiers et peut prendre des positions longues et courtes. Le fonds cherche à offrir des rendements qui sont décorrélés des autres stratégies alternatives et des revenus fixes, mais qui sont également négativement corrélés aux actions. Il en résulte une diversification accrue et un potentiel d'« alpha de crise », c'est-à-dire une surperformance en période de ralentissement du marché. La stratégie de suivi des tendances du Fonds et l'accent mis sur les matières premières peuvent également constituer une couverture contre l'inflation.

« La Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI est un mandat unique qui offre aux investisseurs des avantages de diversification accrus et une protection contre les baisses potentielles dans les marchés volatils », a déclaré Jennifer Sinopoli, vice-présidente directrice et chef de la distribution pour GMA CI. « Elle peut aider à renforcer les portefeuilles dans un contexte d'investissement incertain qui, à la suite des pics d'inflation et de taux d'intérêt survenus, a considérablement changé par rapport aux années précédentes. »

Le Fonds investit la quasi-totalité de ses actifs dans des parts d'Auspice Diversified Trust, un fonds géré par Auspice Capital Advisors Ltd. (« Auspice »), qui a été nommé sous-conseiller du Fonds. Auspice est le plus grand gestionnaire de fonds axés sur les produits de base actifs et les conseillers en négociation de produits de base (CTA).

« Fort de ses 17 ans d'expérience dans la fourniture de matières premières et d'alpha de crise aux investisseurs, Auspice Diversified Trust est le plus expérimenté de sa catégorie au Canada, et nous sommes heureux de nous associer à GMA CI pour offrir un accès élargi à cette stratégie fructueuse », a déclaré Tim Pickering, directeur principal des investissements et cofondateur d'Auspice.

« Nous vivons une période de volatilité marquée par un changement structurel de l'inflation, la montée des conflits mondiaux et une reprise du marché boursier étroitement ciblée, parallèlement à un supercycle potentiel des matières premières. Il en résulte une demande croissante de rendements non corrélés, à laquelle ce mandat répond. »

L'équipe d'Auspice, fondée en 2006, possède une vaste expérience en matière de produits de base, de négociation, de gestion des risques et de stratégies d'investissement quantitatives. Auspice est également sous-conseiller du Fonds de produits de base généraux CI Auspice, qui est proposé sous forme de fonds commun de placement et de FNB (TSX : CCOM).

« GMA CI continue d'élargir et de diversifier sa gamme de solutions de placement non traditionnel en s'appuyant sur l'expertise de sa propre équipe de placement et en faisant appel à des gestionnaires tiers spécialisés comme Auspice », a déclaré Mme Sinopoli. « Nous sommes convaincus que les investisseurs individuels peuvent tirer profit d'une répartition aux produits alternatifs et nous restons déterminés à leur offrir des solutions sophistiquées de type institutionnel. »

GMA CI est un chef de file du segment des placements non traditionnels au Canada avec une solide gamme de mandats d'alternatives liquides comptant un actif total d'environ 3,8 milliards de dollars (au 31 décembre 2023, à l'exclusion des fonds de cryptomonnaies). GMA CI offre également une sélection diversifiée de solutions de marchés privés.

La Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI peut être achetée pour un investissement minimum initial de 500 $. Elle possède une cote de risque moyenne et des frais de gestion de série F de 1,00 %. Le Fonds perçoit également des frais de rendement, qui sont assujettis à un taux critique et à un point culminant. Pour plus de détails, veuillez consulter le prospectus simplifié.

À propos de Auspice Capital Advisors

Auspice est un gestionnaire d'actifs alternatifs innovant qui se concentre sur l'application de stratégies de placement basées sur des règles qui englobent un large éventail de marchés de matières premières et de marchés financiers. Auspice propose des stratégies alternatives liquides et des stratégies de matières premières qui offrent les avantages de la gestion active et l'efficacité de l'indexation. Auspice travaille avec un large éventail de clients et élabore des solutions pour améliorer leur portefeuille ou leur gamme de produits. Les stratégies de Auspice sont offertes directement aux institutions, aux professionnels du secteur financier et aux investisseurs individuels fortunés, ainsi qu'aux investisseurs au détail par l'intermédiaire de la marque Auspice, ainsi que des accords de sous-conseillers et de licence. www.auspicecapital.com.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et gestion du patrimoine, avec des actifs totalisant 450,8 milliards de dollars au 31 janvier 2024.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que l'information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

L'investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

La Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI est un fonds commun de placement alternatif. De tels fonds permettent d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies d'investissement qu'il est interdit d'appliquer aux fonds communs de placement traditionnels. Les stratégies spécifiques suivantes distinguent ce fonds des fonds communs de placement traditionnels : l'utilisation accrue de produits dérivés à des fins de couverture et à d'autres fins, la capacité accrue de vendre des titres à découvert, et la possibilité d'emprunter des liquidités pour les utiliser à des fins d'investissement. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies d'investissement du fonds, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le rythme de dépréciation de votre investissement.

La Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI n'est pas commandité, endossé, vendu ou promu par Auspice et Auspice ne fait aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI.

Auspice Capital Advisors Ltd. est le sous-conseiller de portefeuille de certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d'actifs CI.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc. 2024. Tous droits réservés.

