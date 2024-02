Analytic Partners obtient la certification ISO 27001 pour les systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI)





La conformité à la norme ISO 27001 et à SOC 2 valide l'engagement indéfectible à protéger les actifs numériques et les données des clients en appliquant la norme la plus stricte en matière de sécurité et de conformité

MIAMI, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, le leader de l'analyse commerciale, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO 27001 (ISO/IEC 27001) pour les systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI) pour l'ensemble de son entreprise, y compris sa solution et sa plateforme d'analyse commerciale GPS Enterprise. Celle-ci s'ajoute à la certification Service Organization Control (SOC) 2 Type II de Analytic Partners et permet à l'entreprise de franchir une étape importante.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu la certification ISO 27001, qui reflète notre engagement continu à protéger les informations de nos clients et de notre organisation, a déclaré Peter Kutrubis, responsable de la technologie, de la cybersécurité et de la conformité chez Analytic Partners. Cette certification souligne notre engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information et démontre que nous sommes prêts à relever les défis de sécurité en constante évolution dans le paysage numérique d'aujourd'hui. »

ISO 27001 est une norme internationalement reconnue, validée par un auditeur tiers certifié et indépendant, qui reconnaît les politiques et pratiques de l'organisation en matière d'atténuation des risques, de garantie de la confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données, et de réponse proactive aux menaces pensant sur la sécurité de l'information.

Pour obtenir la certification, Analytic Partners a été soumis à un processus d'évaluation et d'audit rigoureux réalisé par un cabinet d'audit indépendant accrédité par l'ANAB pour répondre aux exigences strictes de la norme ISO 27001 pour un cadre holistique composé de politiques, procédures et autres contrôles impliquant des personnes, des processus et des technologies.

Les principaux avantages de la certification ISO 27001 sont les suivants :

Garantie d'un traitement sécurisé et d'une protection des données sensibles

Renforcement de la confiance et de la crédibilité pour les clients, les partenaires et les intervenants

Approche structurée de la gestion des risques et amélioration continue des processus de sécurité

Harmonisation avec les meilleures pratiques internationales en matière de gestion de la sécurité de l'information

En 2020, Analytic Partners a obtenu la certification SOC 2 Type II. Le rapport d'audit complet couvre les contrôles internes d'Analytic Partners régissant les services et les données. Ces contrôles, ou « Principes des services de confiance » développés par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), comprennent la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et le respect de la vie privée.

« L'obtention des certifications ISO 27001 et SOC 2 Type II témoigne de l'engagement indéfectible d'Analytic Partners à protéger les données et à respecter les normes les plus strictes en matière de sécurité de l'information, a déclaré Maggie Merklin, responsable de la clientèle chez Analytic Partners. Les clients et les prospects peuvent se sentir en confiance en sachant qu'Analytic Partners maintient des pratiques de sécurité de pointe. Notre plateforme et nos livrables n'ont pas besoin, n'utilisent pas, ne collectent pas et ne stockent pas d'informations personnelles, mais grâce à ces certifications, nous démontrons de manière proactive notre engagement à maintenir la sécurité des données et des ressources de renseignement de nos clients », a expliqué Mme Merklin.

À propos d'Analytic Partners :

Analytic Partners est le leader de l'analyse commerciale. Notre plateforme GPS-Enterprise fournit des solutions adaptatives pour une compréhension commerciale approfondie, une planification opportune, une optimisation du marketing et plus encore. Nous transformons les données en expertise afin que nos clients puissent créer des liens puissants avec leurs propres clients et atteindre le succès commercial. Pour obtenir plus d'informations sur Analytic Partners, consultez son site web sur analyticpartners.com

21 février 2024 à 09:00

