/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le 21 février 2024, Charles Milliard, PDG de la FCCQ, participera à l'inauguration du premier service de garderie affilié à une chambre de commerce au Québec/

MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sera à Saint-Félicien dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 21 février 2024 pour participer à l'inauguration du premier service de garderie au Québec affilié à une chambre de commerce.

La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Félicien (CCISTFE), en partenariat avec le CPE Bureau coordonnateur Les Amis de la Culbute (CPE BC), est au coeur de cette belle initiative.

M. Milliard sera disponible pour toute demande d'entrevue, que ce soit à distance ou en studio, afin de discuter de sujets tels que : l'inauguration du premier service de garderie au Québec affilié à une chambre de commerce à Saint-Félicien, le développement socio-économique des régions du Québec, ainsi que les priorités du milieu des affaires pour l'année 2024

Aide-mémoire :

Quand : 21 février 2024 à 16 h 30.

Où : Église de Saint-Félicien, 1231 boul. du Sacré-Coeur, Saint-Félicien (Québec) G8K 2R1.

Quoi : Inauguration du premier service de garderie affilié à une chambre de commerce.

Programme de la journée :

Date Heure Activité 21 février 2024 14 h Visite du Cégep de Saint-Félicien 21 février 2024 15 h Visite de la Ferme Olofée 21 février 2024 16 h 30 Inauguration du service de garderie à Saint-Félicien

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

21 février 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :