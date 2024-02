MMI lève 110 millions USD de financement de série C





MMI (Medical Microinstruments, Inc.), une société de robotique qui se consacre à l'augmentation des options de traitement et à l'amélioration des résultats cliniques pour les patients souffrant de maladies complexes, a annoncé aujourd'hui avoir levé 110 millions USD en financement de série C. Dirigé par Fidelity Management & Research Company, le tour de table est le plus grand investissement jamais réalisé en faveur de l'innovation en microchirurgie.

Ces fonds soutiendront la commercialisation du système chirurgical Symani® sur des marchés à forte croissance et la poursuite des investissements dans des études visant à obtenir des preuves cliniques et à augmenter le nombre des indications. En outre, les investissements accéléreront les capacités technologiques avancées et permettront à MMI d'étendre ses capacités opérationnelles à l'échelle mondiale.

MMI et ses investisseurs habituels, qui ont tous contribué à ce financement de série C, pensent que les opportunités de croissance rapide sont considérables. La Société prévoit que le marché des procédures microchirurgicales robotisées éligibles passera de 3 millions à 22 millions par an d'ici 2028, principalement grâce aux progrès technologiques et à l'augmentation des indications.

« Dans l'actuel contexte de stagnation des investissements dans la robotique médicale, nous devons ce soutien à la confiance que nous avons dans une nouvelle solution moins invasive pour la chirurgie traditionnelle, un marché important pour lequel les plus petits micro-instruments à poignet peuvent présenter de grands avantages », a déclaré Mark Toland, PDG de MMI. « Notre système chirurgical Symani est extrêmement bien placé pour élargir l'accès des patients aux soins, car il permet d'accélérer le nombre de chirurgiens capables d'effectuer des procédures complexes et délicates. Avec le soutien de nos investisseurs, nous allons continuer à faire progresser notre technologie grâce à un ensemble croissant de preuves cliniques et à des partenariats hospitaliers plus nombreux. »

Le système chirurgical Symani est une technologie robotique unique en son genre qui répond parfaitement à l'ampleur et à la complexité des tâches en microchirurgie et en super-microchirurgie. Symani permet aux chirurgiens de reproduire les mouvements naturels de la main humaine à l'échelle microscopique et peut donc étendre les options de traitement pour les patients ayant besoin de tissus mous, d'interventions chirurgicales traditionnelles telles que la reconstruction par lambeau libre, la chirurgie lymphatique et les réimplantations traumatologiques. Le système est conçu pour favoriser la restauration de la qualité de vie d'un plus grand nombre de patients, augmenter le nombre de chirurgiens capables de repousser les limites des procédures complexes pour les parties les plus délicates de l'anatomie et permettre aux hôpitaux d'étendre leurs programmes chirurgicaux traditionnels.

À ce jour, MMI a levé plus de 200 millions USD de financement. En 2022, la Société a clôturé un tour de financement de série B destiné à stimuler la croissance. Ces capitaux ont été affectés à l'élargissement des indications et aux efforts de commercialisation du système chirurgical Symani en cours en Europe, où il a reçu le marquage CE en 2019 ; ils ont servi également à accélérer les stratégies de commercialisation aux États-Unis et en Asie-Pacifique et à faire progresser la recherche clinique.

À propos de MMI

Fondée en 2015 près de Pise, en Italie, MMI (Medical Microinstruments, Inc.) s'est donné pour mission de faire progresser la technologie robotique pour repousser les limites de la chirurgie traditionnelle des tissus mous et ouvrir aux chirurgiens de nouvelles opportunités de restauration de la qualité de vie d'un plus grand nombre de patients souffrant de maladies complexes. Son système chirurgical exclusif Symani® combine les micro-instruments à poignet les plus petits au monde avec des technologies de réduction des tremblements et de mise à l'échelle des mouvements pour répondre aux besoins non satisfaits importants des patients du monde entier. Première en son genre, cette plateforme robotique chirurgicale destinée à la microchirurgie traditionnelle des tissus mous, peut faciliter la réparation microvasculaire, la réparation lymphatique et la réparation des nerfs périphériques. Le système Symani a obtenu le marquage CE afin d'être commercialisé en Europe. Sa commercialisation n'est ni approuvée ni autorisée aux États-Unis. MMI est soutenu par des investisseurs mondiaux, notamment Fidelity Management & Research Company, Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech et Wellington Partners.

