Davantage de Canadiens prévoient de voyager en 2024 malgré la hausse des coûts





Malgré la hausse des coûts associés au voyage, les Canadiens continuent de planifier leurs vacances. Selon une nouvelle étude de Croix Bleue, les Canadiens ont dépensé en moyenne 4 200 $ lors de leurs dernières vacances, et 94 % estiment que le coût des voyages augmente. Cependant, l'Étude Croix BleueMD sur les intentions de voyage 2024 révèle également qu'un plus grand nombre de Canadiens se sentent optimistes à l'égard des voyages et planifient davantage de voyages cette année.

« Les Canadiens trouvent des façons plus créatives de continuer à profiter des voyages tout en respectant leur budget, en préférant des vacances sédentaires ou des voyages locaux, explique Tim Bishop, directeur général de Croix Bleue du Canada. Lorsqu'ils planifient leurs voyages pour 2024, ils peuvent également envisager de réserver leurs vols et leur hébergement quelques mois à l'avance, ainsi que de souscrire une assurance voyage pour éviter des coûts imprévus. »

Même si les pressions inflationnistes peuvent être perçues comme des obstacles au voyage, avec plus des deux tiers (69 %) des Canadiens estimant que celles-ci ont eu un impact sur leurs projets de voyage en 2023, ceux-ci prévoient tout de même de faire du voyage une priorité cette année. En réalité, près de huit personnes sur dix (79 %) disent planifier un voyage à l'extérieur de leur province ou territoire en 2024, soit une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l'an dernier.

Cela est probablement lié au fait que la quasi-totalité des Canadiens (96 %) reconnaissent les bénéfices du voyage, comme la possibilité de se ressourcer, de réduire l'épuisement professionnel et d'améliorer la santé mentale.

Le stress lié au voyage est en baisse, mais les incidents de voyage sont toujours bien présents

Après une reprise mouvementée des voyages l'année dernière, au cours de laquelle les tracas de voyage ont fait la une des journaux, les voyageurs se sentent plus à l'aise cette année. Le stress lié aux voyages a diminué de 41 points de pourcentage comparé à l'an dernier, puisque moins de la moitié des Canadiens (48 %) estiment avoir subi une forme de stress lié aux voyages, contre 89 % en 2023.

« Même s'il est encourageant de constater une diminution du stress lié aux voyages, nous savons que les Canadiens continuent de faire face à des problèmes liés aux voyages, continue M. Bishop. En réalité, 58 % des Canadiens disent avoir été confrontés à un incident lié au voyage et, pour la deuxième année consécutive, l'annulation ou la modification d'un vol, ainsi que la perte ou l'endommagement des bagages, ont été désignés comme les principaux incidents liés au voyage ? des tracas avec lesquels une assurance voyage peut vous aider. »

Il est intéressant de noter que les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de subir des perturbations lors de leurs déplacements. Un peu plus des trois quarts (78 %) des voyageurs de la génération Z et 64 % des voyageurs millénariaux disent avoir vécu un incident lié au voyage, contre un peu plus de la moitié des baby-boomers (56 %). Cela peut également contribuer à des niveaux de stress plus élevés, puisque 54 % de la génération Z et 58 % des millénariaux trouvent les voyages stressants, contre 39 % des baby-boomers.

Les jeunes Canadiens ont tendance à sous-estimer les coûts réels d'un voyage sans assurance

Compte tenu du risque d'incidents liés aux voyages, la plupart des Canadiens (87 %) reconnaissent les risques de voyager sans assurance et bon nombre (57 %) souscrivent une police d'assurance au moins occasionnellement. Les jeunes générations, en revanche, sont plus susceptibles de tenter leur chance sans assurance. Près de la moitié des voyageurs de la génération Z (47 %) qui ne souscrivent jamais d'assurance disent que c'est parce qu'ils ne pensent pas qu'un incident nécessitant une assurance puisse arriver. Ils ont également tendance à sous-estimer le coût réel des soins médicaux d'urgence plus que toutes les autres générations.

« L'assurance pourrait être considérée comme une forme de monnaie numérique, conclut M. Bishop. Pour un voyageur millénarial typique visitant les États-Unis, une police d'assurance lui coûterait à peu près le même prix que sa tasse de café quotidienne, tandis qu'une seule nuit dans un hôpital américain pourrait facilement lui coûter des milliers de dollars. »

Les Canadiens trouvent des façons encore plus créatives de voyager en 2024

Les Canadiens explorent de nouvelles formes de voyage cette année, avec une nette hausse de l'écotourisme et des voyages en solo. La plupart des Canadiens (82 %) relatent s'intéresser à l'écotourisme et plus du quart des Canadiens (26 %) ont pris ou planifient actuellement des vacances écotouristiques. De plus en plus de Canadiens optent également pour les voyages en solo, du moins occasionnellement.

Les jeunes Canadiens sont particulièrement désireux d'adopter ces nouvelles tendances en matière de voyage. De nombreux voyageurs de la génération Z (55 %) voient l'écotourisme comme une opportunité de vivre une expérience de voyage plus significative, et 47 % d'entre eux ont pris ou prévoient des vacances écotouristiques, contre seulement 17 % des baby-boomers. La génération Z est également plus ouverte que ses homologues plus âgés aux possibilités de combiner travail à distance et voyages en travaillant temporairement depuis une nouvelle destination : 50 % de la génération Z a ou prévoit de déménager de province/territoire ou de pays pendant au moins quelques mois, contre à 38 % des millénariaux et à seulement 12 % des baby-boomers.

