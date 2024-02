Journées de la psychoéducation 2024 - Près de 6 000 psychoéducatrices et psychoéducateurs présents pour la santé mentale des Québécois





MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Les problèmes de santé mentale affectent tous les aspects de la vie de la personne qui en souffre, en s'immisçant dans son quotidien ainsi que dans celui de son entourage. Parce que la psychoéducation est indispensable pour soutenir les personnes présentant des enjeux de santé mentale, mais aussi pour celles qui vivent une situation difficile au quotidien, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) axe les Journées de la psychoéducation 2024 sur ce sujet. Ainsi, trois journées spécifiques seront dédiées à la santé mentale de manière à mettre en lumière l'expertise de la profession auprès des enfants (21 février), des jeunes et des adultes (22 février) ainsi que des personnes âgées (23 février).

Avec une approche centrée et oeuvrant dans le quotidien des personnes, les psychoéducatrices et psychoéducateurs contribuent à favoriser une santé mentale positive, que ce soit en aidant un aîné à surmonter un sentiment de culpabilité face à une décision difficile, en soutenant un adolescent dans sa réflexion entourant son identité, ou en accompagnant un adulte afin qu'il recouvre ses repères à la suite d'un épuisement professionnel. Par l'utilisation d'outils concrets et personnalisés à la réalité de chacun, la psychoéducation fait une différence tant auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale qu'auprès d'autres, dans le maintien d'une santé mentale positive.

Les Journées de la psychoéducation 2024

Du 21 au 23 février 2024 se tiendront les Journées de la psychoéducation, un événement qui permet de rappeler au grand public que les psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec possèdent une expertise indispensable pour soutenir la population face à différents enjeux d'adaptation liés à la santé mentale, et ce, tout au long de leur vie.

« Pour une deuxième année consécutive, l'Ordre a décidé d'axer les Journées de la psychoéducation à la santé mentale. Cela démontre à quel point, un an plus tard, les besoins sont toujours criants et le sujet demeure autant d'actualité. Une santé mentale positive permet à une personne d'être en mesure de faire face aux défis de la vie et au stress qui en découle. Avec notre expérience de 2023, nous avons voulu aller encore plus loin en 2024 en y consacrant des journées dédiées à certains publics. Considérant que la santé mentale revêt différentes formes, et peut affecter les gens différemment, les psychoéducateurs et psychoéducatrices accompagnent la personne qui vit des difficultés d'adaptation en intervenant à la fois auprès d'elle, sur son environnement, et sur l'interaction entre ceux-ci. Je tiens à rappeler à la population que les psychoéducatrices et les psychoéducateurs sont présents pour elle dans plusieurs réseaux, organisations et cabinets privés à travers le Québec », souligne le président de l'OPPQ, Félix-David L. Soucis, ps. éd.

Soulignons que près de 6 000 psychoéducatrices et psychoéducateurs interviennent dans les CLSC, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les écoles, les organismes communautaires et en pratique autonome au Québec. Ils se rendent dans le milieu de vie des personnes qu'ils soutiennent et accompagnent. Ils travaillent en collaboration avec divers professionnels de la santé et soutiennent les intervenants auprès de leur clientèle.

À propos de l'Ordre

En vue de protéger le public, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec s'assure d'un haut niveau de qualité des services de psychoéducation offerts par ses membres. À cette fin, il vérifie la compétence des personnes qui veulent adhérer à l'Ordre, surveille l'exercice de la profession et voit à soutenir ses membres dans le maintien et le rehaussement de leurs compétences professionnelles. L'Ordre favorise le développement et l'accès à des services compétents pour les personnes aux prises avec des difficultés d'adaptation. Il prend en compte les réalités des personnes vulnérables et s'engage à leur donner une voix, notamment en se prononçant sur les enjeux de société les concernant.

La population peut consulter le site Web de l'OPPQ pour savoir comment les psychoéducateurs et psychoéducatrices peuvent la soutenir dans leurs besoins particuliers.

