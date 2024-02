Mavenir annonce le lancement de sa nouvelle plateforme radio OpenBeamtm qui ouvre la voie aux réseaux durables de prochaine génération





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui bâtit l'avenir des réseaux grâce à des solutions natives qui fonctionnent sur tous les clouds, annonce aujourd'hui une expansion importante de son portefeuille radio OpenBeamtm avec le lancement de trois plateformes de prochaine génération qui offrent des capacités avancées dans des scénarios variés. Cette amélioration majeure de la gamme de solutions OpenBeam accélérera encore le déploiement des radios compatibles 3GPP et O-RAN, dans une optique d'écoefficience et de prise en charge de la fonctionnalité ULPI (Uplink Performance Improvement) pour les unités d'antennes actives (AAU), en plus de la spécification actuelle O-RAN 7.2b.

La plateforme radio OpenBeam étendue de Mavenir offre un éventail inégalé de solutions prêtes pour l'IA et de conception écologique, comprenant :

des AAU mMIMO à large bande : la prochaine génération d'AAU 64TRX MIMO massif de Mavenir avec une bande passante instantanée de 600 MHz pour les fournisseurs de services de communication (CSP) avec accès à de larges plages spectrales. Cela réduit de moitié le nombre d'AAU nécessaires au déploiement, ce qui rationalise les opérations du réseau et réduit le coût total de possession.

des RRU multibande à large bande : la gamme complète d'unités radio à distance (RRU) de Mavenir qui prennent en charge plusieurs bandes avec des amplificateurs de puissance à large bande, offrant une puissance de sortie de 480W et une solution tribande de milieu de fréquence, en plus de la solution tribande basse fréquence déjà disponible dans la gamme OpenBeam. L'architecture radio à large bande permet aux opérateurs de partager la puissance de manière dynamique entre les bandes, offrant ainsi une amélioration globale de l'écoefficience.

des AAU 32TRX mMIMO de prochaine génération : la nouvelle génération d'unités d'antennes actives (AAU) 32TRX de Mavenir optimisées par la plateforme Qualcomm® QRU100 5G RAN pour optimiser les performances, l'écoefficience et les fonctionnalités pour les déploiements MIMO massif.

En plus de la spécification actuelle O-RAN 7.2b, les solutions AAU de Mavenir sont également conçues pour prendre en charge ULPI (Uplink Performance Improvement) permettant aux opérateurs de réseau d'améliorer les performances de liaison montante, de minimiser la latence et de réduire la bande passante fronthaul, en particulier dans les environnements urbains où la demande du réseau est élevée.

L'innovation et le leadership de Mavenir avec les solutions radio OpenBeam ont été reconnus par le cabinet d'étude mondial ABI Research, qui classe Mavenir comme le leader global et le meilleur innovateur dans son récent rapport comparatif des fournisseurs Open RAN (novembre 2023). Le rapport salue Mavenir pour avoir répondu à divers besoins de l'industrie avec son vaste portefeuille de produits radio couvrant les spectres micro, macro, ondes millimétriques et mMIMO.

Job Benson, VP principal, Radio Business Unit, Mavenir : « Dans les déploiements en cours à travers le monde, notre portefeuille OpenBeam démontre sa valeur en tant que catalyseur éprouvé de la croissance pour les opérateurs, fournissant des solutions radio avec l'agilité, la rentabilité et l'intelligence nécessaires pour répondre aux demandes critiques des réseaux aujourd'hui, et une plateforme d'innovation répondant aux besoins des réseaux à mesure qu'ils évoluent. Mavenir applique un programme de développement actif afin d'améliorer sans relâche les fonctionnalités et les capacités de ses plateformes OpenBeam pionnières, offrant ainsi aux CSP les meilleures solutions pour leurs besoins en réseau d'accès radio. »

La gamme complète de solutions radio OpenBeamtm de Mavenir sera présentée lors du prochain Mobile World Congress à Barcelone, du 26 au 29 février, dans le hall 2, stand 2H60. Pour en savoir plus sur la présence de Mavenir au salon, rendez-vous sur www.mavenir.com/mwc-2024

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit l'avenir des réseaux et innove en matière de technologie avancée pour concevoir un réseau automatisé unique basé sur des logiciels et fonctionnant sur tous les clouds. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau de bout en bout, Mavenir est centré sur l'évolution des modes de connexion en accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mavenir.com

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Les produits sous marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 février 2024 à 22:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :