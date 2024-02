SHEIN va dévoiler sa collection printemps-été 2024 par le biais du défilé de mode en ligne intitulé « SHEIN Live: Front Row »





Le détaillant mondial en ligne de mode et de style de vie SHEIN dévoilera sa nouvelle collection printemps-été 2024 dans le cadre d'un épisode spécial de son expérience interactive diffusée en direct sur Internet, avec possibilité d'achat, « SHEIN Live: Front Row ». Cet événement, qui débutera le dimanche 25 février à midi, heure du Pacifique, promet un voyage immersif dans les dernières tendances de la mode printemps-été.

Cette diffusion en direct sur Internet de trois heures sera présentée par l'animatrice de SHEIN Renee Arielen compagnie de l'actrice Teala Dunn, de l'animatrice du podcast Over Comfort Jenicka Lopez, et des Mian Twins, les jumelles Azra et Aisha faiseuses de tendances. Présenté sur Facebook, X, YouTube et Instagram via @sheinofficial, @shein_us, le grand défilé « SHEIN Live: Front Row » pourra être suivi par les spectateurs et spectatrices d'un simple clic. Cette expérience exclusive de shopping sera également disponible sur l'application SHEIN, offrant une connexion inégalée aux derniers styles en vogue.

Inspirée par les températures plus clémentes, la collection printemps-été rassemble des looks tendance et chics à travers six collections : Effortlessly Elegant, Summer Vacay, Modern Classics, Casual Chic, Sweet as Honey et Street Style. Des motifs unis aux imprimés ludiques, chaque modèle répond à des goûts divers, garantissant la possibilité pour tous et toutes d'affirmer sa propre tendance de mode.

« Fort du succès de l'événement SHEIN Live: Front Row de l'automne dernier, nous sommes ravis de dévoiler le prochain chapitre de nos expériences de mode virtuelles et innovantes », a déclaré George Chiao, président de SHEIN États-Unis. « La vitrine printemps-été reste une célébration interactive du style, qui permet à notre communauté dynamique de se relier instantanément aux dernières collections de SHEIN. »

SHEIN appelle ses fans à partager leurs looks issus du défilé « SHEIN Live: Front Row » sur les réseaux sociaux en taguant @sheinofficial et @shein_us et en utilisant le hashtag #SpringintoSHEIN.

SHEIN est un détaillant mondial en ligne de mode et de style de vie qui propose des vêtements de la marque SHEIN ainsi que des produits provenant d'un réseau mondial de vendeurs, le tout à des prix abordables. Basée à Singapour, Shein s'est donné pour mission de rendre la beauté de la mode accessible à tous, en s'appuyant sur sa méthodologie à la pointe de l'industrie de production à la demande, pour une industrie plus intelligente et prête pour l'avenir. Pour en apprendre davantage sur SHEIN, rendez-vous sur www.sheingroup.com.

