Un train rapide, fiable et électrique reliera Québec, Montréal et Toronto





Un projet d'envergure pour rapprocher nos vies et nos villes

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Martin Imbleau PDG de VIA TGF, a présenté un projet de train de passagers rapide entre Québec et Toronto qui a considérablement évolué grâce à la création récente d'une nouvelle société d'État fédérale entièrement dédiée à son développement. Il s'agit du plus important projet d'infrastructure de transport au Canada depuis la construction de la voie maritime du Saint-Laurent il y a plus de 60 ans.

Le réseau proposé couvrira près de 1 000 kilomètres de voies dédiées et électrifiées, avec des arrêts à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto.

"Ce projet sera transformateur pour le Québec et le Canada. Nous allons rapprocher les villes, relier les 3 capitales et les 2 grandes métropoles du pays !", a déclaré M. Imbleau lors de son discours.

Le projet a progressé ces derniers mois. L'objectif est de doter le corridor Québec-Toronto d'un train rapide, comparable aux standards européens, en offrant aux passagers la possibilité de se rendre rapidement à destination et de revenir le jour même, grâce à des départs fréquents et assidu

M. Imbleau a rappelé que le processus d'appel d'offres est en cours pour sélectionner un partenaire du secteur privé doté d'une solide expertise et d'une vaste expérience. Trois consortiums internationaux qualifiés travaillent sur la finalisation de leur dossier de candidature. Ils devront présenter des propositions visant à minimiser les temps de trajet, incluant des scénarios où les trains circuleront à une vitesse de 200 km/h, ainsi qu'une alternative sans limites de vitesse, permettant aux trains « d'aller le plus vite possible ». « Ce que l'on souhaite développer c'est quelque chose de rapide, fiable, et fréquent qui se comparera aux réseaux européens ».

Il s'agit donc d'un projet ambitieux qui impliquera une collaboration à long terme avec le partenaire choisi pour assurer la réussite et la durabilité du projet en fonction de la géographie, de la démographie et de notre économie. « Prendre son temps maintenant durant la phase de co-développement est la meilleure façon d'aller vite plus tard, mais donnons-nous le temps de travailler intelligemment pour proposer les contours d'un projet solide. »

M. Imbleau a rappelé que Montréal sera au coeur de cette colonne vertébrale de transport, connectant les communautés de Québec à Toronto de manière rapide et efficace. Il a de plus insisté sur la nécessité d'anticiper la croissance démographique dans le corridor afin d'offrir une solution à la congestion routière, favoriser le développement de transports intercités et contribuer à la décarbonisation du secteur des transports.

En parallèle, le projet s'engage également dans une collaboration proactive avec les communautés autochtones le long du corridor. « Nous voulons que ce projet soit un véritable véhicule de réconciliation économique avec les Premières Nations, et nous travaillerons avec les communautés autochtones pour intégrer leur participation et en faire des partenaires.", a ajouté M. Imbleau.

En conclusion, M. Imbleau a mentionné que le projet représentera un catalyseur de changement, invitant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain à contribuer au succès du projet, puisque celui-ci permettra de réduire les distances entre les villes et d'offrir des possibilités de développement amplifiés et où la mobilité sera synonyme de connectivité et de croissance.

Faits saillants :

Une nouvelle société d'État fédérale dédiée au projet a été créée le 15 décembre 2022

Le 17 février 2023, une demande de qualification est lancée.

Le 20 juillet 2023, 3 équipes de soumissionnaires sont retenues pour répondre à la Demande de Propositions

Le 8 septembre 2023, entrée en poste de Martin Imbleau à titre de PDG de la corporation.

à titre de PDG de la corporation. Le 13 octobre 2023, le gouvernement du Canada lance une Demande de Propositions pour le projet

lance une Demande de Propositions pour le projet Fin 2024, le gouvernement sélectionnera un partenaire du secteur privé pour co-développer le projet.

À propos de VIA-TGF :

VIA-TGF est une société d'État dédiée au développement d'un réseau ferroviaire rapide, fiable et écoresponsable afin de répondre aux besoins croissants de mobilité dans le corridor Québec-Toronto.

Pour plus d'informations, visitez notre site web tgf-hfr.ca.

