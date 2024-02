Le gouvernement aide les professionnels de la santé du Yukon formés à l'étranger





WHITEHORSE, YT, le 20 févr. 2024 /CNW/ - À l'échelle du Canada, les Canadiens sont confrontés à des pénuries de main-d'oeuvre. La demande pour des travailleurs qualifiés continue d'augmenter. Il arrive bien trop souvent que les gens doivent attendre de longues heures et peinent à trouver un médecin de famille. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit de manière à accélérer le processus d'accréditation des professionnels de la santé formés à l'étranger.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, a annoncé aux côtés du premier ministre du Yukon, l'honorable Ranj Pillai, du ministre de la Santé et des Services sociaux du Yukon, Tracy-Anne McPhee, et du député fédéral de Yukon, Brendan Hanley, qu'un financement de 3,65 millions de dollars serait versé au gouvernement du Yukon dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers pour faciliter l'intégration des professionnels de la santé formés à l'étranger au marché du travail yukonais.

Ce projet transformateur de quatre ans aura des répercussions durables et contribuera à la création d'un processus réglementaire territorial de permis d'exercice qui n'existe pas au Yukon. Il permettra également de créer un centre de reconnaissance des titres de compétences étrangers pour aider les employeurs comme les nouveaux arrivants qualifiés à s'y retrouver dans les perspectives de carrière et les processus réglementaires yukonais, et ainsi, accueillir plus de travailleurs dans le secteur de la santé. Le projet permettra d'aider 150 nouveaux arrivants, qui recevront des conseils d'orientation professionnels et pourront participer à un programme d'intégration pour les infirmiers et infirmières provenant de pays où de tels programmes existent. Le projet est axé sur des professions clés du milieu de la santé, plus précisément le personnel infirmier-praticien, agréé et non agréé, le personnel infirmier, le personnel infirmier psychiatrique et les sages-femmes.

Le 15 janvier 2024, le ministre Boissonnault a annoncé un financement semblable à diverses organisations à l'échelle du Canada afin de combler les lacunes du marché du travail dans le secteur de la santé. Les projets financés dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers auront pour objectif de :

Réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger en améliorant les processus de reconnaissance, en simplifiant les étapes pour obtenir cette reconnaissance et en offrant un meilleur accès à l'expérience pratique sur le terrain.

pour les professionnels de la santé formés à l'étranger en améliorant les processus de reconnaissance, en simplifiant les étapes pour obtenir cette reconnaissance et en offrant un meilleur accès à l'expérience pratique sur le terrain. Fournir aux professionnels de la santé formés à l'étranger une expérience de travail canadienne pertinente à leur domaine, tout en incluant des mesures de soutien connexes, concernant notamment les frais de garde d'enfants et de transport, ainsi que du mentorat et de l'encadrement.

à leur domaine, tout en incluant des mesures de soutien connexes, concernant notamment les frais de garde d'enfants et de transport, ainsi que du mentorat et de l'encadrement. Faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre entre les provinces et les territoires au Canada pour les professionnels de la santé formés ici ou à l'étranger afin de réduire les obstacles systémiques et administratifs pour ceux qui désirent travailler dans un autre territoire ou province au Canada .

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'engagement pris par le gouvernement du Canada envers les provinces et les territoires lors de la réunion des ministres de la Santé en octobre 2023, soit de prendre des mesures concrètes pour éliminer les difficultés auxquelles est confronté le personnel du secteur de la santé au Canada, ce qui comprend la réduction du temps que doivent attendre les professionnels de la santé formés à l'étranger avant de se joindre au personnel de la santé. Le financement servira directement pour des professions clés telles que le personnel infirmier, les pharmaciens et pharmaciennes, les dentistes, les techniciens et techniciennes en laboratoire et les thérapeutes respiratoires.

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers collabore avec les provinces, les territoires, les organismes de réglementation et d'autres organisations en finançant des projets visant à rendre la reconnaissance des titres de compétences plus rapide et efficace, à faire croître l'économie canadienne, à créer des emplois de qualité et à rendre l'effectif plus durable dans le domaine de la santé.

Citations



«?Le prix d'une nouvelle vie au Canada pour sa famille ne devrait pas être le bannissement de son champ d'expertise. Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers aide les nouveaux Canadiens à s'épanouir sur notre marché du travail et contribue à combler les pénuries de personnel à l'échelle du pays.?»

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

«?Les travailleurs de la santé offrent aux Canadiens les soins dont ils ont besoin. En intégrant de nouveaux travailleurs et en maintenant en poste ceux qui sont déjà là, nous pouvons surmonter les difficultés auxquelles notre système de santé est confronté en matière d'effectif. Ce financement fédéral facilite le travail du gouvernement avec les provinces, les territoires et les intervenants, afin que davantage de travailleurs intègrent le secteur de la santé et l'effectif canadien, et permet de simplifier les processus. Ces efforts combinés permettront d'améliorer le système de santé afin que les Canadiens reçoivent les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent.?»

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Ici, au Yukon, nous avons un grand nombre de professionnels de la santé formés à l'étranger qui ne travaillent pas présentement dans le domaine de la santé, malgré leurs qualifications et leur désire d'offrir des soins et de servir leur communauté. Grâce à cette entente, nous serons mieux outillés pour aider ces personnes à atteindre leur plein potentiel au sein de la main-d'oeuvre. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien et pour son aide visant à faire progresser les efforts de notre gouvernement dans ce domaine d'importance. »

- Le premier ministre et ministre du Développement économique du Yukon, l'honorable Ranj Pillai

« Le gouvernement du Yukon est déterminé à travailler avec ses partenaires pour remédier aux pénuries de main-d'oeuvre dans le domaine de la santé. Pour ce faire, nous avons collaboré étroitement avec le gouvernement du Canada afin de faciliter la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé. Dans le cadre du projet sur la reconnaissance des titres de compétences étrangers, nous visons à renforcer notre système de santé et de services sociaux, à pourvoir des postes essentiels et, au bout du compte, à améliorer le bien-être des Yukonais. Au moment où nous nous lançons dans ce projet de quatre ans, les commentaires reçus pourront aussi éclairer les approches au-delà des soins de santé, ce qui contribuera à mettre sur pied une main-d'oeuvre plus forte et plus inclusive dans tout le territoire. »

- La ministre de la Santé et des Services sociaux, l'honorable Tracy-Anne McPhee

«?Je défends depuis longtemps l'adoption de solutions aux pénuries de main-d'oeuvre et à l'épuisement du personnel dans le système de santé. Je suis moi-même médecin et je sais que cet investissement aidera grandement à tirer profit de l'expertise des professionnels formés à l'étranger, tout en pourvoyant les postes vacants dans nos hôpitaux et nos cliniques. Grâce à ce projet pilote, les nouveaux arrivants formés à l'étranger auront moins d'obstacles à surmonter pour trouver un emploi dans le secteur de la santé au Yukon et pourront utiliser leurs compétences pour contribuer à la santé et au bien-être de tous les Yukonais.?»

- Le député de Yukon, le Dr Brendan Hanley

Les faits en bref

Le nombre de postes vacants dans le secteur des soins de santé au Canada demeure élevé. En effet, au deuxième trimestre de 2023, 90?000 postes étaient vacants dans ce secteur.

demeure élevé. En effet, au deuxième trimestre de 2023, 90?000 postes étaient vacants dans ce secteur. La moitié des nouveaux arrivants au Canada détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs diplômes, les nouveaux arrivants qualifiés de tous les secteurs sont confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au Canada et ont moins de chances de travailler dans les professions réglementées dans lesquelles ils ont étudié.

détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs diplômes, les nouveaux arrivants qualifiés de tous les secteurs sont confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au et ont moins de chances de travailler dans les professions réglementées dans lesquelles ils ont étudié. Puisque l'immigration devrait atteindre des niveaux records (500?000 personnes d'ici 2025), il est plus important que jamais de renforcer les mesures de soutien pour les nouveaux arrivants qualifiés afin qu'ils puissent utiliser pleinement leurs compétences, leur expérience et leur talent.

Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé un montant supplémentaire de 115 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2022- 2023 et de 30 millions de dollars par la suite pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers afin de soutenir l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants qualifiés dans le secteur de la santé. Cet investissement s'ajoute au financement de base du Programme, qui s'élève à 27,3 millions de dollars par année.

de 30 millions de dollars par la suite pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers afin de soutenir l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants qualifiés dans le secteur de la santé. Cet investissement s'ajoute au financement de base du Programme, qui s'élève à 27,3 millions de dollars par année. Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, y compris un nouvel investissement de 46,2 milliards de dollars destiné aux provinces et aux territoires, et mettre l'accent sur le soutien au personnel du secteur de la santé.

a annoncé un investissement de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, y compris un nouvel investissement de 46,2 milliards de dollars destiné aux provinces et aux territoires, et mettre l'accent sur le soutien au personnel du secteur de la santé. Ce financement s'ajoute à d'autres investissements du gouvernement du Canada visant à soutenir les nouveaux arrivants afin qu'ils puissent participer pleinement à la société canadienne. Par exemple, dans le cadre du Programme d'établissement géré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada , le gouvernement du Canada finance des services qui aident les nouveaux arrivants à s'établir au Canada et à s'adapter à la vie au pays, y compris des services liés à l'emploi et du soutien en matière de reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Liens connexes

Le gouvernement du Canada aide 6600 professionnels de la santé formés à l'étranger à travailler au Canada

Document d'information : Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions pour aider les professionnels formés à l'étranger à travailler dans le secteur des soins de santé au Canada

Financement : Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Déclaration fédérale, provinciale et territoriale sur le soutien au personnel de la santé du Canada

Effectif en santé

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

20 février 2024 à 13:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :