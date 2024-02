Andersen Global renforce sa présence au Canada avec l'arrivée d'un cabinet d'évaluation





Andersen Global poursuit l'expansion de sa pratique de l'évaluation mondiale par le biais d'un accord de collaboration avec Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc., un cabinet d'évaluation de premier plan au Canada.

Créé en 2008, Fortin Gaignard est une société indépendante spécialisée dans l'évaluation commerciale, les services de transaction et le soutien au contentieux. Le cabinet travaille en étroite collaboration avec un large éventail de clients pour fournir des services d'évaluation intégrés dans les domaines de la planification fiscale et successorale, des fusions et acquisitions, des questions réglementaires, de la succession d'entreprises, des accords d'actionnaires, de l'allocation du prix d'acquisition, des tests de dépréciation et des immobilisations incorporelles.

« Nous veillons à nous adapter à l'évolution du marché de l'évaluation pour nous assurer que nos clients reçoivent des solutions optimales adaptées à leurs besoins spécifiques », déclare Dany Brisson, directeur général. « Cette collaboration avec Andersen Global témoigne de notre engagement envers nos clients, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global alors que nous élargissons notre présence mondiale pour fournir un service inégalé. »

« Fortin Gaignard est reconnu pour son expertise approfondie dans le secteur et sa capacité à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché », déclare Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d'Andersen. « Je m'attends à ce que l'équipe développe une relation de travail étroite avec notre pratique d'évaluation aux États-Unis, ce qui nous positionnera favorablement pour une croissance future. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composée de fiscalistes, de juristes et de spécialistes en évaluation du monde entier. Fondé en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte maintenant plus de 15 000 professionnels dans le monde entier et est présent dans plus de 425 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

20 février 2024 à 13:05

