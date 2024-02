Skechers lance un entrepôt de haute technologie équipé du système automatisé de livraison de marchandises à la personne de Hai Robotics





Skechers USA, l'un des leaders mondiaux de la chaussure et de l'habillement, fait appel à Hai Robotics (« Hai »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage et de récupération automatisés (ASRS), pour ouvrir son nouveau centre de distribution à Minato City,Tokyo, Japon. En utilisant le système automatisé de livraison de marchandises à la personne de Hai, Skechers maximise l'efficacité opérationnelle de l'entrepôt, la vitesse d'exécution et l'exactitude des commandes.

Notre choix s'est porté sur la solution de Hai en raison de sa capacité à condenser le stockage - minimisant ainsi l'espace immobilier nécessaire - et à s'adapter facilement à l'évolution de la demande, à résoudre les problèmes de pénurie de main-d'oeuvre et à soutenir la croissance à long terme de l'entreprise.

Avec le soutien de la société de conseil en manutention MHE Solutions, Inc., Skechers a construit son nouveau site afin de faire face à la croissance rapide de la demande sur le marché japonais et faire progresser les opérations qui reposaient, par le passé, sur des tâches manuelles laborieuses. Pour honorer les commandes, la norme passait par les processus de préparation manuelle des commandes ; cependant, la gestion des pénuries de personnel, associée à la variété croissante des UGS, a contribué à des coûts d'exploitation élevés ayant une efficacité et une vitesse de préparation des commandes sortantes limitées. Après avoir évalué plusieurs fournisseurs d'automatisation, Skechers a finalement décidé que le système HaiPick de Hai Robotics était la solution idéale pour une exécution automatisée fiable et efficace des commandes.

Le système HaiPick est dense, adaptable aux changements de la demande des consommateurs et facilement extensible à mesure que les opérations prennent de l'ampleur. Il s'intègre parfaitement aux autres technologies du site afin d'aider Skechers à satisfaire rapidement les commandes des clients. Le système a également augmenté la productivité des employés tout en réduisant la demande physique du personnel, ce qui a permis de pallier les perturbations dues aux pénuries de main-d'oeuvre.

Sur le site de Skechers, le système HaiPick couvre 139 705 pieds carrés et est exploité par 69 robots mobiles autonomes de manutention de caisses (ACR) HaiPick, qui sont intégrés au système de gestion d'entrepôt (WMS) de Manhattan Associates dans le cloud. Les ACR sont des équipements très intelligents et de grande taille qui circulent de manière autonome dans les allées étroites d'un ASRS disposant de presque tous les rayonnages standard de l'industrie et ayant une portée verticale allant jusqu'à 32 pieds. Les robots prélèvent des conteneurs sur les rayonnages - pouvant en transportant jusqu'à 8 à la fois pour une efficacité maximale de mise en lots des commandes - et les livrent à des postes de travail produit-vers-l'homme.

Le système HaiPick de Skechers dispose de 8 postes de travail ergonomiques où les opérateurs reçoivent des instructions claires sur un écran concernant le produit et la quantité à prélever pour exécuter une commande. Le produit est ensuite scanné et le système confirme l'exactitude de la commande avant que l'opérateur puisse passer à la commande suivante.

Le système HaiPick est un élément essentiel de la réussite opérationnelle du nouveau centre de distribution de Skechers. Il aide Skechers à maintenir un niveau élevé de service et de satisfaction apprécié par ses clients, tout en continuant à se développer.

« Tous les projets d'automatisation ont leurs défis, mais l'équipe de Hai s'est révélée être un très bon partenaire en maintenant une attitude positive et en s'engageant à faire ce qui s'impose pour les clients en respectant leur conception », ont déclaré Sophie Houtmeyers, vice-présidente des opérations de distribution chez Skechers, et Michael Pitt, MHE Solutions. « Le système ACR de Hai a facilité une application créative pour maximiser à la fois l'utilisation de l'espace au sol de l'entrepôt et l'espace de stockage vertical difficile à atteindre dans une conception d'entrepôt japonais complexe en raison de codes d'incendie stricts. Il a en outre permis un gain de productivité essentiel au développement de Skechers sur le marché ».

« C'est un grand honneur d'aider Skechers à rehausser le niveau opérationnel dans leur nouveau site et de jouer un rôle essentiel dans la capacité du site à arriver rapidement à destination chez leurs clients », a déclaré Brian Reinhart, Chief Revenue Officer chez Hai Robotics U.S.A. « Nous sommes reconnaissants de la confiance que MHE et Skechers ont placé en nous et nous sommes très heureux du succès avéré jusqu'à présent. Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec MHE Solutions et Skechers pour soutenir davantage leur parcours d'automatisation des entrepôts et les aider à dépasser leurs objectifs d'efficacité opérationnelle ».

À propos de Hai Robotics

Hai Robotics est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage et de récupération automatisés (ASRS). Son objectif est d'améliorer l'accès aux stocks dans le monde grâce à une automatisation intelligente, rapide et efficace des entrepôts, qui soit plus accessible à tous les sites.

Leur équipement primé gère des ASRS très flexibles faits rayonnages standard et de presque n'importe quel conteneur. Les solutions de Hai Robotics maximisent le stockage vertical jusqu'à plus de 32 pieds, réduisent l'empreinte du stockage de 75 %, multiplient par 4 l'efficacité du flux de travail et améliorent la précision de la préparation des commandes à plus de 99,9 %.

Fondée en 2016, Hai Robotics a participé à plus de 1 100 projets dans plus de 40 pays assurés par 8 bureaux à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant HaiRobotics.com.

