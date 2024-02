La SQDC ajuste les heures d'ouverture de douze succursales





MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a pris la décision de revoir l'horaire de 12 succursales ayant un achalandage moindre que la moyenne. Dès le dimanche 25 février 2024, ces points de vente fermeront à 18 h du lundi au mercredi plutôt qu'à 21 h. L'horaire demeure le même pour les autres journées de la semaine. Cet horaire revu sera semblable à celui qui est en vigueur dans plusieurs commerces avoisinants.

Les succursales ciblées ouvriront désormais :

du lundi au mercredi de 10 h à 18 h;

les jeudi et vendredi de 10 h à 21 h; et

les samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

Elles sont situées à :

Pour la succursale de Shawinigan, le service de livraison 90 minutes sera disponible en fonction du nouvel horaire. De plus, le service de livraison de Postes Canada qui est disponible partout au Québec au coût de 5 $ demeure accessible.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

