La FNCC et la CSN mettent de l'avant cinq mesures pour contrer la crise de l'information





QUÉBEC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Devant l'ampleur de la crise qui secoue le secteur des médias d'information, les différents paliers de gouvernement doivent sans délai prendre les mesures appropriées afin de préserver l'accès à l'information des citoyennes et des citoyens et de contrer les reculs démocratiques entraînés par les fermetures et les pertes d'emploi au sein des salles de rédaction, estiment la CSN et la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN).

Alors que son programme de crédit d'impôt à la masse salariale de la main-d'oeuvre journalistique vient à échéance, Québec doit sans délai annoncer son intention de le reconduire. Compte tenu du fait que les secteurs de la télé et de la radio sont à leur tour lourdement frappés par l'exode des revenus publicitaires, le gouvernement doit, par ailleurs, étendre la portée du programme aux salles de rédaction radio et télé, en fonction des emplois liés à l'information actuellement visés par le programme. Pour le secteur de la presse écrite, le crédit d'impôt doit dorénavant couvrir l'ensemble des emplois nécessaires au fonctionnement de ces médias.

Un fonds réservé pour soutenir l'information

Au cours des 10 dernières années, rappellent les organisations syndicales, les médias d'information québécois ont perdu 75 % de leurs revenus publicitaires. Une perte nette de 800 millions de dollars.

Afin de préserver l'accès à l'information et contrer les risques de reculs démocratiques, le gouvernement Legault doit mettre sur pied un fonds réservé et récurrent pour contrer les réductions d'effectif au sein des salles de rédaction des régions du Québec. À cet effet, la CSN et la FNCC-CSN lui demandent d'instaurer un «?infofrais?» de 2 % sur les achats d'appareils munis d'un écran (téléphones, tablettes, ordinateurs) ainsi que sur les services Internet et mobiles. En générant des revenus de l'ordre de 200 millions à l'échelle du Québec, cette contribution-redevance établit un mécanisme direct entre le consommateur de contenu d'information et le producteur du contenu en question.

La centrale syndicale demande également à Québec et à Ottawa de se doter d'une réelle politique gouvernementale d'achat publicitaire en appui aux médias d'information. La CSN et la FNCC-CSN demandent expressément aux gouvernements québécois et canadien, ainsi qu'à leurs ministères et organismes publics de cesser de faire affaire avec les géants du numérique qui ne se conforment pas à l'esprit des règles fiscales en vigueur.

Les annonceurs du secteur privé ayant déserté les médias d'information devraient pouvoir bénéficier d'incitatifs pour y revenir. Ainsi, les organisations syndicales demandent que les entreprises puissent déduire de leurs impôts le double de leurs dépenses effectuées auprès de médias d'information locaux. À portée de main des gouvernements du Québec et du Canada, une telle mesure favoriserait la canalisation des budgets publicitaires vers nos médias d'information.

Enfin, les membres des syndicats du secteur de l'information de la FNCC-CSN interpelleront, au cours des prochains mois, les villes du Québec et leurs communautés quant au rôle qu'elles peuvent jouer pour soutenir les médias d'information de leur région.

Toute l'information relative aux demandes de la CSN et de la FNCC-CSN pour contrer la crise du secteur de l'information se retrouve ici : www.csn.qc.ca/information

Déclarations

«?Seuls les gouvernements du Québec et du Canada ont la capacité structurante pour soutenir un secteur qui a perdu les trois quarts de ses revenus. Les enjeux sont immenses : il en va de notre accès à l'information, de nos droits démocratiques et du rayonnement social, économique et culturel de nos communautés. Le Québec a son histoire, sa langue, sa culture : une identité collective qui ne demeure possible qu'en conservant notre capacité à produire de l'information à propos de nos différentes réalités.?»

- Caroline Senneville, présidente de la CSN

«?Les impacts sont terribles présentement, particulièrement en régions : les fermetures et les pertes d'emplois se multiplient, tout comme les vides médiatiques ainsi entraînés. Le crédit d'impôt à la main-d'oeuvre journalistique ne peut plus se limiter à la presse écrite. Les récentes annonces à TVA, à Radio-Canada et à Bell Média démontrent que les secteurs de la télé et de la radio sont tout aussi affectés par la perte de revenus publicitaires. Québec et Ottawa doivent élargir leur programme afin de tenir compte de cette réalité. Et il faut s'assurer de mettre en place des mesures qui garantissent le réinvestissement des sommes publiques directement dans la production de l'information.?»

- Annick Charette, présidente de la FNCC-CSN

«?Ce n'est pas seulement nos emplois qu'on veut protéger : on se bat pour défendre le droit du public à l'information. Leur droit d'être informés et de s'exprimer sur les enjeux qui les concernent directement. Or, on le voit partout, à Sherbrooke comme ailleurs au Québec : les salles de rédaction fondent à vue d'oeil. On est de moins en moins de journalistes à couvrir les enjeux, que ce soit la vie municipale, la scène culturelle, le secteur des affaires... C'est autant de voix citoyennes qu'on entend moins, parce que nous sommes moins de journalistes pour rapporter ces nouvelles. Pour l'essor et le rayonnement de nos communautés, c'est un grave recul.?»

- Karine Tremblay, journaliste, vice-présidente de la FNCC-CSN

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats oeuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

20 février 2024 à 10:29

