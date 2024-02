3M Canada nomme Marie-Claude Brandys, Ph. D., au poste de directrice générale





LONDON, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - 3M, un chef de file mondial des technologies qui améliorent les habitations, les entreprises et la vie des gens partout au Canada et dans le monde, annonce aujourd'hui la nomination de Marie-Claude Brandys, Ph. D., au poste de directrice générale de 3M Canada. Mme Brandys est entrée en fonction le 15 janvier 2024, mais conserve son rôle de directrice de laboratoire, Canada, et de directrice des activités en recherche et développement de 3M.

Depuis qu'elle s'est jointe à 3M en 2003, Mme Brandys a occupé des postes de scientifique, d'ingénieure d'applications, de ceinture noire Lean Six sigma et de responsable des activités client. Actuellement, Mme Brandys est directrice de laboratoire, zone USAC (États-Unis et Canada), activités de R-D. De plus, elle est membre du conseil de la diversité et de l'inclusion de 3M Canada, où elle veille à ce que chaque employé de l'organisation se sente investi et inclus.

« Je suis très honorée de prendre les rênes de 3M Canada à titre de directrice générale, tout en continuant à diriger les activités du laboratoire et celles de recherche et de développement en cette période stimulante du parcours de notre entreprise », a déclaré la nouvelle directrice. « J'ai très hâte d'apporter des changements positifs et de contribuer à favoriser l'innovation dans l'optique de 3M d'aider le monde à relever certains des plus grands défis de notre ère, comme les changements climatiques ».

