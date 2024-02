Centre des congrès de Québec : 1 180 tonnes de GES compensées pour 2022-2023





QUÉBEC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une entente avec l'Université Laval, le Centre des congrès de Québec est fier de soutenir l'action climatique scientifique et d'avoir compensé 1 180 tonnes de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 émises par le bâtiment en 2022-2023. Ce bilan représente une contribution totale de 53 100 $, dont 17 700 $ remis au Fonds climatique de l'Université Laval.

Par le biais du Programme de compensation volontaire de l'Université Laval, cette entente de partenariat permet de générer un double impact positif, c'est-à-dire :

Appuyer les projets innovants de lutte contre les changements climatiques de la communauté universitaire en priorisant les impacts locaux et provinciaux, via le Fonds d'action climatique de l'Université Laval .

. Faire l'acquisition de crédits carbone certifiés issus d'un projet québécois (soit le Bloc Monet de Solifor) afin de compenser les émissions de GES de portée 1 et 2 du Centre des congrès de Québec.

« Nos différentes collaborations avec l'Université Laval perdurent depuis plus de 20 ans et ont permis de favoriser la venue d'une centaine d'événements internationaux, générant près de 265 M$ en retombées économiques pour la région. Faisant déjà preuve de beaucoup de leadership dans le domaine de la durabilité, nous sommes heureux d'ajouter un volet écoresponsable à cette relation de longue date et d'en faire toujours plus pour le bien-être de l'environnement. Pour l'année 2023-2024, nous souhaitons compenser également les émissions de carbone associées aux déplacements de notre équipe de délégués commerciaux », explique M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

« Nous sommes fiers d'avoir déployé cette nouvelle collaboration et de partager notre expérience en matière de développement durable avec le Centre des congrès de Québec, un partenaire de longue date de l'Université Laval. Mesurer, réduire et compenser son empreinte carbone sont les mots d'ordre de ce projet porteur, que nous sommes impatients de poursuivre » ajoute M. François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable à l'Université Laval.

À propos du Bloc Monet

Situé à Senneterre en Abitibi, le Bloc Monet est un imposant territoire forestier de plus de 11 500 hectares, acquis par Solifor en 2007. En 2016, cette propriété forestière a été mise en conservation totale dans le cadre d'un projet visant l'émission de crédits carbone et ce, pour une durée de 60 ans. En 2021, Solifor est devenu la toute première organisation à vendre des crédits carbone certifiés sous le programme VCS (Verified Carbon Standard), soit les meilleurs actuellement disponibles en Amérique du Nord.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 110 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

