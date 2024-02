24/7 Software étend sa présence européenne et accueille la directrice principale Rebekah Murphy





LONDRES, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- 24/7 Software, leader mondial des solutions de gestion de sites, annonce une expansion significative sur le marché européen en accueillant Rebekah Murphy en tant que directrice principale de la région EMEA. Sa nomination intervient dans le cadre d'une croissance rapide de la clientèle dans la région EMEA, soulignant ainsi l'engagement de la société à fournir la plateforme la plus innovante pour le secteur de l'exploitation de sites au niveau mondial.

Rebekah Murphy dirigera les opérations européennes

Forte d'une expérience impressionnante dans le domaine des logiciels (ventes, marketing et succès des clients), Mme Murphy apporte une vaste expertise à l'entreprise, en prenant la responsabilité de la mise en place des ressources localisées et en constituant une équipe dynamique spécialisée destinée à servir les marchés de 24/7 Software au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient.

Justin King, vice-président exécutif, ventes et marketing, a commenté : « Notre expansion sur le marché européen, menée par Rebekah Murphy, reflète notre engagement à fournir une technologie de pointe au secteur de l'exploitation des sites d'événements. Nous nous engageons à localiser notre offre et notre support technique à nos clients sur ce marché essentiel pour notre entreprise. Nous sommes ravis d'accueillir Rebekah Murphy au sein de l'équipe, et il s'agit d'une étape importante pour nos clients au Royaume-Uni et en Europe. »

Élargir notre communauté mondiale de clients : 24/7 Software accueille de nouveaux membres

24/7 Software est fier d'accueillir des sites d'événements européens réputés dans sa communauté de clients internationale. Cette communauté est désormais représentée par certains des plus grands sites d'Europe, tels que le Paris Saint-Germain, le Tottenham Hotspur Football Club et le champ de course de Chester. Ces ajouts renforcent la présence de la société sur le marché européen et affirment son engagement à fournir des solutions logicielles de premier plan aux leaders de l'industrie du sport et du divertissement. La communauté mondiale des clients de 24/7 Software compte des centaines de sites parmi les plus prestigieux au monde, ce qui souligne son leadership et son engagement en faveur de l'excellence.

À propos de 24/7 Software : Révolutionner l'exploitation des sites à l'échelle mondiale

24/7 Software est un leader mondial de la technologie d'exploitation de sites, dont l'objectif est de permettre des opérations de classe mondiale et d'offrir des expériences exceptionnelles. Notre suite complète de solutions logicielles comprend la gestion des incidents, la cartographie des incidents en direct, les communications en temps réel, les patrouilles de gardiens, les opérations de gestion des installations pour les ordres de travail, l'entretien préventif, le suivi des actifs, les inspections, les objets trouvés, les rapports, les intégrations de tableaux de bord unifiées et les analyses avancées pour la sécurité, la gestion des risques et la durabilité. Des centaines de sites parmi les plus importants au monde, dont des stades, des arènes, des centres de congrès, des salles de spectacles, des parcs d'attractions et des grands quartiers, font confiance à 24/7 Software et obtiennent toujours des résultats exceptionnels. Découvrez comment 24/7 Software peut révolutionner les opérations de votre site en vous rendant sur www.247software.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2338285/247_Software_Color_Transparent_BG_Logo.jpg

20 février 2024 à 08:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :