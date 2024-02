Mises à jour gratuites de la gamme Antidote





MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Druide informatique annonce la parution de nouvelles mises à jour gratuites de l'ensemble de la gamme de son grand logiciel d'aide à la rédaction. Ces mises à jour raffinent l'analyse des correcteurs français et anglais, enrichissent les dictionnaires de centaines de nouveaux mots et introduisent des améliorations propres à chaque plateforme.

Antidote 11 v6 offre une correction plus précise, profitant d'un bon nombre de raffinements de ses analyseurs français et anglais, incluant un nouveau réglage d'espacement des unités de mesure. Les dictionnaires bénéficient d'un vaste travail : 600 nouveaux mots et locutions sont ajoutés en français, dont véloparc, gratton, diafiltrer et fruganisme, ainsi que des milliers de prononciations et de synonymes. Une attention particulière a été apportée au vocabulaire des sports olympiques, en prévision des Jeux de Paris cet été. L'anglais n'est pas en reste, avec 600 nouveaux mots et locutions lui aussi, dont foveated, leafcycling, pump track et routesetting; de plus, 3 250 nouvelles traductions sont offertes aux utilisateurs des deux langues. Enfin, les quelque cinquante nouveaux sites du Patrimoine mondial ajoutés par l'UNESCO en 2022 et 2023 ont été répertoriés.

Antidote Web hérite des mêmes nouveautés, en plus de nouvelles fonctions. Un nouveau modèle génératif vient affiner les performances de la fonction de reformulation publiée en décembre. Un panneau affiche désormais l'analyse détaillée d'une phrase, ce qui permet d'examiner en profondeur la structure grammaticale d'une phrase. Un nouveau réglage permet de bloquer temporairement l'accès à toutes les ressources d'une langue, en contexte d'examen scolaire.

Antidote Mobile adopte les mêmes dictionnaires enrichis et améliore quelques aspects de son interface, notamment pour l'adaptation de l'affichage lors de la rotation de l'écran.

Antidote 11 pour Windows ou Mac proposera automatiquement le téléchargement de la mise à jour, l'App Store fera de même pour Antidote Mobile, et Antidote Web est déjà mis à jour. Les propriétaires d'une édition antérieure à Antidote 11 peuvent la mettre à niveau sur www.antidote.info.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

