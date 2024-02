SUSE améliore sa plate-forme adaptable pour permettre aux opérateurs de télécommunications de moderniser leurs réseaux





SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform (ATIP) 3.0 permet aux opérateurs de télécommunications d'exploiter la puissance de l'open source pour innover et créer de nouvelles applications en Edge

Les partenaires bénéficient d'un produit optimisé pour les opérateurs télécoms qui contribue à réduire le coût total de possession et à fournir une infrastructure de réseau pérenne

LUXEMBOURG, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- SUSE®, la société à l'origine de SUSE Linux Enterprise, Rancher et NeuVector, a annoncé aujourd'hui la toute nouvelle version de sa plateforme cloud de télécommunications SUSE ATIP 3.0, pour aider les clients à accélérer la mise sur le marché de leurs services et à pérenniser leurs réseaux. Cette évolution s'appuie sur la vaste expérience de SUSE en matière de collaboration avec les opérateurs de télécommunications et en tant que fournisseur clé pour les fournisseurs d'équipements réseau de niveau 1 (NEP), tels que Ericsson, Huawei et d'autres.

Spécialement conçue pour le secteur des télécommunications, SUSE ATIP 3.0 offre un déploiement et une gestion "zero touch" plus simples et plus flexibles, constituant un nouveau point de référence pour des opérations faciles et compatibles GitOps, à grande échelle, tout en apportant des nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée à la plateforme. SUSE ATIP fait l'objet d'une assurance qualité permanente avec du matériel,des configurations et charges de travail spécifiques aux télécoms.

« Le marché des télécommunications est en pleine transformation, et nos clients s'intéressent à SUSE ATIP, qui offre une plate-forme adaptable pour les opérateurs de télécommunications. Nous constatons qu'ils l'adoptent pour un large éventail de cas d'utilisation sur les réseaux mobiles et fixes, tels que 5G Packet Core, Cloud Radio Access Network (RAN), fiber-to-the-home/building et autres », a déclaré Thomas Di Giacomo, directeur de la technologie et des produits chez SUSE.

SUSE ATIP 3.0 est la première pile de cloud de télécommunications disponible sur le marché qui est fortement alignée et co-développée avec le projet Sylva de la Linux Foundation Europe, une initiative fondée par les cinq plus grands opérateurs de télécommunications européens Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefonica et Vodafone ainsi que Ericsson et Nokia pour développer un cadre logiciel de référence sur le cloud.

« Le projet Sylva répond au besoin urgent d'une plus grande homogénéité entre les piles cloud de télécom open source, car la diversité technique actuelle entre les différentes piles ralentit l'ensemble de l'écosystème », explique Stéphane Demartis, vice-président de l'infrastructure cloud de télécommunications chez Orange. « SUSE est un contributeur et sponsor clé du projet. SUSE ATIP en tant qu'offre de support disponible sur le marché nous permet d'intégrer plus facilement Sylva dans Orange Telco Cloud, notre propre pile horizontale interne cloud de télécommunications, déployée dans nos filiales EMEA. »

De plus, SUSE ATIP 3.0 permet aux opérateurs télécoms de :

Réaliser des déploiements de fonctions réseau cloud-native (CNF) tels que 5G Packet Core et Cloud RAN à grande échelle avec des clusters Kubernetes de niveau télécom. SUSE ATIP 3.0 propose un déploiement automatisé "Zero Touch" et une gestion du cycle de vie des clusters Kubernetes et de l'infrastructure cloud sous-jacente (bare-metal ou privée).

avec des clusters Kubernetes de niveau télécom. 3.0 propose un déploiement automatisé "Zero Touch" et une gestion du cycle de vie des clusters Kubernetes et de l'infrastructure cloud sous-jacente (bare-metal ou privée). Protéger les investissements en matière d'intégration, réduire les frais d'exploitation et maintenir une stratégie de plate-forme flexible, grâce aux points d'intégration largement adoptés et indépendants des fournisseurs de SUSE ATIP , basés sur l'API de cluster CNCF. Les opérateurs télécoms peuvent dégager une valeur énorme de la désagrégation tandis que l'adoption de l'API de cluster permet d'éviter les effets de verrouillage cachés que l'on trouve souvent dans d'autres solutions sur le marché.

grâce aux points d'intégration largement adoptés et indépendants des fournisseurs de , basés sur l'API de cluster CNCF. Les opérateurs télécoms peuvent dégager une valeur énorme de la désagrégation tandis que l'adoption de l'API de cluster permet d'éviter les effets de verrouillage cachés que l'on trouve souvent dans d'autres solutions sur le marché. Devenir économe en énergie en utilisant plus efficacement le matériel grâce à des composants à faible encombrement optimisés pour le Edge telecom. SUSE, en tant que membre éminent du projet Sylva de la Linux Foundation Europe, contribue de manière significative à la communauté open source pour créer un cadre ouvert pour les réseaux net-zero grâce à une surveillance et une optimisation globales des émissions de carbone.

grâce à des composants à faible encombrement optimisés pour le Edge telecom. SUSE, en tant que membre éminent du projet Sylva de la Linux Foundation Europe, contribue de manière significative à la communauté open source pour créer un cadre ouvert pour les réseaux net-zero grâce à une surveillance et une optimisation globales des émissions de carbone. Exécuter des machines virtuelles côte à côte avec des conteneurs grâce à une intégration avec Kubevirt. Comme les conteneurs et Kubernetes sont largement acceptés comme l'avenir de la virtualisation des fonctions réseau (NFV), cela fournit une approche d'orchestration cohérente native Kubernetes qui permet aux opérateurs de moderniser leur ancienne infrastructure cloud de télécom centrée sur les machines virtuelles pour exécuter des conteneurs.

grâce à une intégration avec Kubevirt. Comme les conteneurs et Kubernetes sont largement acceptés comme l'avenir de la virtualisation des fonctions réseau (NFV), cela fournit une approche d'orchestration cohérente native Kubernetes qui permet aux opérateurs de moderniser leur ancienne infrastructure cloud de télécom centrée sur les machines virtuelles pour exécuter des conteneurs. Réduire les dépenses d'investissement liées aux déploiements RAN, qui fournit une pile Kubernetes et Linux éprouvée de niveau télécom pour répondre aux besoins spécifiques des logiciels RAN et des solutions de gestion pour déployer et gérer la pile à grande échelle.

Dans l'espace Open RAN, SUSE s'est associé à Parallel Wireless, un fournisseur de premier plan de solutions Open RAN agnostiques. Cette collaboration vise à intégrer l'ATIP dans son écosystème, permettant ainsi la mise en place de la première pile ORAN au monde entièrement agnostique concernant le matériel. Cela permettra aux solutions GreenRANtm à haut rendement énergétique de Parallel Wireless de gérer, d'optimiser et de traiter les données de manière flexible et sécurisée, tout en réduisant considérablement le coût total de possession pour les opérateurs.

SUSE ATIP a été validée pour Intel® FlexRANtm sur un processeur Intel® Xeon® Scalable de 4e génération.

SUSE ATIP 3.0 sera disponible en avril 2024. Demandez un rendez-vous avec les experts SUSE au Mobile World Congress en vous rendant ici ou en visitant le stand 5K6, dans le hall 5. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.suse.com/sector/telco/.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions Open Source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, notamment SUSE Linux Enterprise, Rancher et NeuVector. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 comptent sur SUSE pour alimenter leurs charges de travail stratégiques, ce qui leur permet d'innover partout ? du data center au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », en collaborant avec des partenaires et des communautés pour donner à ses clients l'agilité nécessaire pour relever les défis de l'innovation d'aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions de demain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.suse.com.

