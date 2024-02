Murata présente le plus petit MLCC 100 V high-Q au monde pour l'électronique grand public et l'équipement industriel





Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO : 6981) (ISIN : JP3914400001), l'un des principaux fabricants de composants passifs, a élargi sa gamme de condensateurs monolithiques à puce en céramique (MLCC) high-Q. Conçue pour les applications de modules à haute fréquence tels que ceux utilisés dans les infrastructures de communication cellulaire, la série GJM022 fait évoluer le plus petit condensateur high-Q au monde avec une tension nominale de 100 V.

Afin de faciliter les communications 5G à grande vitesse, les concepteurs doivent incorporer de nombreuses sorties haute fréquence ainsi que les amplificateurs de puissance nécessaires. Cette augmentation du nombre de composants a mis en évidence un besoin de modularisation des circuits de communication sans fil.

Murata a développé la série GJM022 en réponse à la demande croissante de condensateurs compacts mais très performants. Murata a utilisé des technologies de pointe de formage de couches minces et de laminage de haute précision pour créer un condensateur avancé et miniaturisé qui ne fait aucun compromis sur les performances, présentant les performances high-Q exceptionnelles et de faible perte requises par les applications les plus modernes.

Avec une taille de 0,4 mm × 0,2 mm LW, le nouveau GJM022 permet aux ingénieurs en électronique de dépasser les limites de format tout en conservant des performances optimales. La garantie de haute température contribue également à cette initiative, en offrant aux concepteurs une plus grande liberté de positionnement. Cela permet un fonctionnement fiable à long terme, même à proximité de composants chauds dégageant de la chaleur, tels que les semi-conducteurs de puissance.

Le GJM022 est un choix idéal pour une grande variété d'applications, telles que l'adaptation d'impédance et les applications de coupure de courant continu dans les modules RF pour stations de base. Dans ces applications, la valeur high-Q et la faible résistance série équivalente (ESR) contribuent à améliorer l'efficacité des amplificateurs de puissance et à réduire la consommation d'énergie.

« La 5G représente une amélioration significative des performances par rapport aux générations précédentes de communications cellulaires, mais pour que les ingénieurs puissent tirer parti de cette technologie passionnante dans leurs conceptions, ils ont besoin du soutien de composants passifs de haute qualité », déclare Nakagawa Hidetoshi, directeur général de Murata. « Avec la série GJM022/100V, nous avons écouté les demandes techniques du marché et les avons satisfaites. »

Des échantillons pour ingénieur sont disponibles et le GJM022/100V fait actuellement l'objet d'une production limitée. Ce produit passera en production intégrale en février 2024.

Veuillez nous contacter pour plus de détails : formulaire de contact

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 février 2024 à 03:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :