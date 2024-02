TerraPay nomme Ruben Salazar Genovez, ancien directeur de Visa Direct, au poste de président





LONDRES, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay , société internationale de transfert d'argent, a le plaisir d'annoncer la nomination de Ruben Salazar Genovez, auparavant responsable mondial de Visa Direct, au poste de président.

En tant que professionnel chevronné des paiements, fort de son expérience chez Visa, Citibank, Barclays et Mastercard, M. Salazar Genovez s'est imposé comme un leader respecté dans le secteur des paiements. Avant de rejoindre TerraPay, il était responsable de Visa Direct au niveau mondial, poste dans lequel il a mené avec succès diverses initiatives contribuant à la croissance et à la transformation de l'offre de Visa en matière de transfert d'argent.

En tant que président de TerraPay, M. Salazar Genovez sera chargé de définir la vision stratégique de l'entreprise pour son expansion mondiale et le développement de son infrastructure de paiement et de ses capacités de réseau sans cartes. En s'appuyant sur sa grande expertise dans le secteur des paiements, il conduira la mise en oeuvre de stratégies innovantes pour renforcer la position de TerraPay en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine des transferts d'argent transfrontaliers et des paiements non traditionnels.

Ruben Salazar Genovez, président de TerraPay, a déclaré : « Je suis très honoré de rejoindre TerraPay en tant que président au cours d'une phase aussi passionnante de son parcours. TerraPay a déjà démontré sa capacité à révolutionner les paiements transfrontaliers et je suis impatient de contribuer au prochain chapitre de son succès. Grâce à des fondations solides, je suis convaincu que nous pouvons accélérer notre expansion mondiale et développer de nouvelles solutions innovantes qui façonneront l'avenir du paysage des paiements. »

Le conseil d'administration de TerraPay est convaincu que la solide expérience et la vision stratégique de M. Salazar Genovez seront déterminantes pour la croissance de l'entreprise et l'expansion de sa présence à l'échelle mondiale. Sa nomination reflète l'engagement de TerraPay à attirer des talents de premier plan pour alimenter ses ambitieux plans d'expansion mondiale.

Ambar Sur, fondateur et directeur général de TerraPay, a indiqué : « Ruben Salazar complète de manière exceptionnelle notre équipe de direction et nous sommes ravis de l'accueillir en tant que président de TerraPay. Sa connaissance approfondie du secteur des paiements, associée à son expérience éprouvée dans la conduite de la croissance mondiale, sera inestimable alors que nous continuons à étendre notre présence dans le monde entier. Nous sommes convaincus que sous la direction de Ruben, TerraPay continuera à révolutionner le paysage des paiements et des transferts d'argent et à répondre aux demandes en constante évolution des clients. »

Ani Sane, cofondateur et directeur commercial de TerraPay, a ajouté : « L'approche de Ruben en matière de leadership et sa vision centrée sur le client nous aideront à accélérer nos efforts commerciaux et nos partenariats stratégiques, ce qui renforcera notre participation sur le marché. Nous sommes ravis d'accueillir Ruben dans la famille TerraPay. »

À propos de TerraPay :

TerraPay simplifie les transferts d'argent partout dans le monde ? en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé sur 30 marchés mondiaux et permettant des paiements vers plus de 140 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en permettant de transférer de l'argent partout, de manière instantanée, fiable, transparente et totalement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales ? qu'il s'agisse de banques, de fintechs et d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyage, de plateformes d'économie créative et de marchés de commerce électronique ? tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay, dont le siège se situe à Londres, dispose de bureaux mondiaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour, et se développe rapidement. Elle a reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment la SFI (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2341807/TerraPay.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

19 février 2024 à 22:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :