Xinhua Silk Road : La marque chinoise de baijiu anime les célébrations du Nouvel An chinois à l'étranger comme symbole du « bonheur harmonieux »





BEIJING, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Wuliangye, marque réputée de baijiu chinois, a récemment pris de l'ampleur en tant qu'incarnation populaire de la culture chinoise, représentant le « bonheur harmonieux » dans les célébrations du Nouvel An lunaire chinois à l'étranger.

Après la désignation du Nouvel An chinois comme congé mobile par les Nations Unies en décembre 2023, la marque de baijiu chinoise a été aperçue dans le cadre de célébrations plus diversifiées du festival chinois traditionnel à l'étranger.

Le 29 janvier, la technique de production exquise et la saveur unique de Wuliangye, avec son goût doux, ont laissé une impression profonde sur les 400 visiteurs chinois et étrangers qui assistaient à un rassemblement du Wuliangye Spring Festival 2024 organisé pour les Chinois d'outre-mer à Madrid, en Espagne.

Ailleurs à Dubaï, dans les Émirats arabes unis (EAU), un consommateur local a déclaré que les produits de baijiu de la marque chinoise Wuliangye avaient éveillé un vif intérêt pour les spiritueux chinois et la culture chinoise traditionnelle lors de la participation aux célébrations du Nouvel An chinois 2024, le 3 février.

À l'instar des amateurs de produits de Wuliangye, d'autres habitants de Dubaï ont également été attirés par la splendide découpe de papier chinois, le changement de visage de l'opéra du Sichuan et d'autres programmes du patrimoine culturel immatériel mettant en valeur l'esprit culturel du « bonheur harmonieux » de la marque de baijiu chinoise à son stand d'exposition à Dubaï.

À Moscou, en Russie, Wuliangye a fait ses débuts le 9 février en tant que principal partenaire de coopération des activités culturelles sur le thème du Nouvel An chinois qui se sont déroulées au Centre des échanges commerciaux de la Chine et qui ont permis de rapprocher les cultures chinoise et russe. Les produits de baijiu de la marque Wuliangye y ont été largement applaudis par les touristes locaux grâce à leurs saveurs fascinantes.

Lors des célébrations du Nouvel An chinois en Australie, au Canada, aux Fidji, en Italie, au Royaume-Uni et en France, les produits de baijiu de la marque Wuliangye ont été dégustés par beaucoup d'amateurs de baijiu chinois et étrangers pour accueillir le Nouvel An lunaire chinois ou l'Année du dragon depuis le début de février.

Véhicule universel permettant aux gens d'exprimer leur bonheur et d'approfondir leur amitié, Wuliangye, un représentant typique des produits du baijiu chinois, procure de plus en plus de signes de « bonheur harmonieux » aux peuples du monde entier dans des échanges culturels bilatéraux et multilatéraux de plus en plus fréquents entre la Chine et d'autres pays.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/338813.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2342321/Chinese_baijiu_brand_enlivens_foreign_Spring_Festival_celebrations_as_symbol_of_harmonious_happines.jpg

19 février 2024 à 20:31

