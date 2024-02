Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Corner Brook





CORNER BROOK, NL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et de l'honorable John G. Abbott, ministre des Transports et de l'Infrastructure.

Date : Le mardi 20 février 2024



Heure : 11 h 45 HAT



Lieu : Glynmill Inn

1B Allée Cobb

Corner Brook (T.-N.-L.) A2H 2V3

19 février 2024 à 18:07

