Dévoilement du plan directeur du futur parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse





VARENNES, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le maire de Varennes, Martin Damphousse, la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, et le maire Repentigny, Nicolas Dufour et députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire ont présenté aujourd'hui le plan directeur en vue de la création du parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse.

Coordonnée par la Ville de Varennes, ce plan directeur définit les principes et les orientations en matière d'aménagement et d'usages prévus pour cette île située dans l'archipel des îles de Varennes, dans la zone de confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies, et abritant principalement des terres agricoles et des milieux naturels.

Quatre concepts d'aménagement ont pour objectif de rendre les terres publiques de l'île accessible à tous, de même que de protéger et de mettre en valeur les caractéristiques du territoire.

La consolidation des milieux qui consiste à restaurer les habitats et écosystèmes de l'île, en tenant compte de leur interdépendance et en assurant leur pérennité. La découverte du coeur de l'île dans le but d'offrir des parcours de contemplation reliant les différents milieux naturels tout en respectant l'environnement. La reconquête des berges qui sera un parcours riverain pour compléter l'expérience des visiteurs en offrant des points de contemplation et d'accès à l'eau. Un design de site cohérent et facilement compréhensible, reflétant l'identité forte de l'île Sainte-Thérèse.

Ces concepts reposent sur neuf principes directeurs qui guideront l'aménagement de l'île Sainte-Thérèse, soit l'histoire, l'agriculture, les milieux naturels, les accès, les activités récréatives, les repères visuels, la cohabitation, la pédagogie et le développement durable.

L'élaboration de ce plan directeur a été rendue possible grâce à une contribution financière équivalente aux deux tiers des coûts provenant, à parts égales, de la CMM et du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Les villes de Varennes et de Repentigny, de même que l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ont assumé des investissements.

Ce plan a également été conçu en étroite collaboration avec les représentants des villes concernées, de la CMM ainsi que des organismes Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec). Un volet consultatif s'est aussi déroulé avec les partenaires et les organismes du milieu, dont les gouvernements du Québec et du Canada.

CITATIONS :

« C'est une immense fierté pour les Varennois de savoir qu'un grand parc métropolitain sera aménagé à proximité et sera accessible pour des activités récréatives et écotouristiques. Je remercie et souligne l'excellent travail des élus et du personnel des instances municipales engagées, soit les villes de Repentigny et de Montréal, l'Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le Gouvernement du Québec », a déclaré le maire Martin Damphousse.

« On franchit aujourd'hui une autre étape significative vers la réalisation du parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse. C'est un legs d'importance qu'on souhaite offrir aux générations futures qui nous permettra non seulement d'interconnecter nos espaces verts locaux, mais également de redécouvrir ce joyau en plein coeur du Saint-Laurent. L'île Sainte-Thérèse deviendra ainsi un espace privilégié pour la contemplation, la découverte et pour reconnecter avec la nature », a déclaré la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois.

« L'île Sainte-Thérèse est un joyau magnifique de biodiversité et de patrimoine historique rare. Ce projet d'accessibilité, de protection et de mise en valeur de ce territoire public naturel représente une incroyable opportunité récréotouristique pour la Ville de Repentigny. Nous applaudissons cette démarche qui, pour notre administration, s'inscrit parfaitement dans notre vision de promouvoir un accès dynamique aux berges. Elle offrira à nos citoyennes et citoyens, ainsi qu'à ceux des municipalités riveraines de Varennes et Montréal, une opportunité supplémentaire d'explorer les richesses du fleuve », a déclaré Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

« C'est un travail de longue haleine qui nous mène à ce Plan. L'Île Sainte-Thérèse est l'un des poumons verts de l'Est de Montréal, un lieu de ressourcement depuis plus de 3 000 ans. Dans les dernières années, nous avons posé des jalons, je pense à la navette Fleuve à vélo, circuit cyclable développé par le maire Martin Damphousse, l'ancienne mairesse de Repentigny Chantal Deschamps et moi. Aujourd'hui, un vent nouveau permettra à nos concitoyennes et concitoyens de profiter pleinement de ce lieu à haut potentiel récréotouristique », a déclaré Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

SOURCE Ville de Varennes

19 février 2024 à 15:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :