UN PREMIER PROJET RETENU PAR LE FONDS DE MISE EN VALEUR ET D'ANIMATION DE PLACE-ROYALE





QUÉBEC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - À la suite d'un appel de propositions aux promoteurs patrimoniaux, culturels, artistiques et touristiques lancé au printemps dernier, le Musée de la civilisation est heureux d'annoncer que la proposition d'EXMURO arts publics, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de concevoir, produire, diffuser et mettre en circulation des projets d'art actuel dans l'espace public, a été retenue.

EXMURO propose un projet d'envergure qui fera de la Maison Hazeur et de Place-Royale un pôle créatif et artistique de production, diffusion et rayonnement des artistes québécois et internationaux. Par le biais d'installations, de projections, d'expériences numériques et d'événements ponctuels, les oeuvres présentées porteront un regard nouveau sur notre relation à l'espace public, l'histoire et le patrimoine. EXMURO soutiendra l'innovation en art actuel tout en entretenant des relations étroites et accessibles avec les visiteurs et les visiteuses ainsi qu'avec les résidents et les résidentes du secteur avec ce projet, dont les détails et l'échéancier de mise en oeuvre seront divulgués prochainement par EXMURO.

Un comité de sélection composé de cinq membres issus, entre autres, des secteurs culturel et patrimonial a fait son analyse en fonction des critères clairement décrits dans l'appel de propositions, notamment le caractère distinctif du projet et sa faisabilité.

Le financement provient du Fonds de mise en valeur et d'animation de Place-Royale. En novembre 2021, le Musée de la civilisation a reçu une subvention de 2,2 M$ du gouvernement du Québec pour créer et administrer ce fonds qui vise à mettre en valeur le cadre historique, patrimonial et architectural de Place-Royale par la mise en oeuvre de projets d'animation et d'interprétation innovants.

De ce montant, une somme totale et non récurrente de 1,5 M$ est dédiée à appuyer la mise en oeuvre d'un minimum de trois projets différents et le montant restant servira à la poursuite et à la bonification des activités estivales déjà existantes, aux communications et au soutien de projets ponctuels d'animation pour les prochaines années. Un second appel de propositions sera lancé dans les prochaines semaines.

Le Musée de la civilisation souhaite stimuler des projets novateurs de valorisation et de vitalisation historique, patrimoniale et architecturale de Place-Royale, site fondateur de la Nouvelle-France, dans le respect des caractéristiques uniques du site et de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes qui l'habitent à l'année.

19 février 2024

Communiqué