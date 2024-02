Élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage - Le ministre accorde une aide financière d'urgence de 750 000 $ au Collège des Hauts Sommets





QUÉBEC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Mme Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, a annoncé, au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, une aide supplémentaire d'urgence de 750 000 $ au Collège des Hauts Sommets (CHS), qui risquait de fermer ses portes en raison de difficultés financières.

Cette aide financière permettra de poursuivre les analyses en vue de trouver une solution à long terme pour sortir le CHS de sa précarité. Le gouvernement souhaite que cet établissement puisse continuer à offrir des services à ses 103 élèves ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage.

Citations :

« Je suis heureux qu'on ait réussi à trouver une solution pour garder le CHS ouvert. Comme j'ai pu le constater lors de ma visite en octobre dernier, les élèves accueillis par ce collège reçoivent des services adaptés à leur réalité parfois difficile. C'était important qu'on agisse pour éviter que ces jeunes-là se retrouvent sans école et sans milieu de vie, en plein milieu de l'année scolaire. Maintenant, on va continuer de travailler pour réussir à trouver une solution permanente aux problèmes de financement vécus par ce collège unique au Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Le Collège des Hauts Sommets est un établissement unique qui répond à un besoin important. Des élèves de tout le Québec qui vivent avec de grandes difficultés d'apprentissage y trouvent un accompagnement personnalisé et un milieu de vie qui leur permettent de persévérer dans leurs études jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Je suis soulagée de savoir que cette école de notre région pourra continuer de remplir sa mission. »

Kariane Bourassa, adjointe parlementaire du ministre de la Justice et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Depuis plus de 20 ans, la persévérance et le courage de nos élèves ainsi que de leurs parents nous poussent, membres de l'équipe du Collège des Hauts Sommets, à nous réinventer, à nous investir au quotidien et à porter notre projet au-delà des limites apparentes. M. Legault, M. Drainville et Mme Bourassa, au nom de mes collègues, des élèves du CHS, des parents et de nos partenaires, je vous remercie pour votre engagement et votre précieuse collaboration. Ils nous permettent enfin d'affirmer que nous n'avons jamais été aussi près d'assurer la pérennité de notre école particulière. Nous percevons là une invitation à poursuivre notre mission et à propulser vers la réussite des jeunes qui n'y croyaient plus afin qu'ils continuent leur chemin, TOUJOURS PLUS HAUT! »

Marc Charbonneau, directeur général du Collège des Hauts Sommets

Faits saillants :

Le CHS est un établissement privé qui accueille 103 élèves, dont 98 pensionnaires.

Le ministre de l'Éducation, en août 2023, avait été autorisé à octroyer une aide financière maximale de 504 165 $ au Collège, soit 352 915 $ pour l'exercice financier 2023- 2024 et 151 250 $ pour l'exercice financier 2024-2025, afin qu'il poursuive ses activités lors de l'année scolaire 2023-2024.

151 250 $ pour l'exercice financier 2024-2025, afin qu'il poursuive ses activités lors de l'année scolaire 2023-2024. Avec l'ajout du nouveau montant de 750 000 $, l'aide financière maximale s'établit donc à 1 254 165 $ pour l'année scolaire 2023-2024, soit 877 915 $ pour l'exercice financier 2023- 2024 et 376 250 $ pour l'exercice financier 2024-2025.

19 février 2024 à 14:45

