Don record de 1,2 million $ remis à la Fondation des jeunes de la DPJ pour aider les tout-petits





MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - C'est avec une infinie gratitude que la Fondation des jeunes de la DPJ annonce un don historique de 1,2 M$ fait par Mme Maud Leclerc et M. Rémi Racine, via leur fondation familiale. Dédié au développement des 0-5 ans suivis par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), ce don aura un impact significatif sur le bien-être des tout-petits qui sont en situation de vulnérabilité dans plusieurs régions du Québec.

Donner aux premières années de vie toute l'importance qu'elles méritent

Grâce au don du couple Leclerc-Racine, un projet novateur sera mis sur pied pour favoriser le développement des 0-5 ans pris en charge par la DPJ, à Montréal ainsi que sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec. Un volet de cette aide sera également dédié aux familles d'accueil qui s'occupent de jeunes ayant des besoins particuliers et ce, à travers le Québec.

L'accompagnement offert aux tout-petits se déclinera selon trois axes principaux, soit le soutien périnatal, le développement global ainsi que la sécurité alimentaire. Rappelons qu'en 2022, plus de 13 500 enfants de 0-5 ans étaient pris en charge par la DPJ au Québec, dont un fort pourcentage provenant des signalements de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Cette situation a convaincu le couple d'étendre leur appui dans ces régions afin d'offrir une aide directe et adaptée à la réalité de ces tout-petits.

Rêver grand pour les tout-petits

« Ayant adopté deux jeunes enfants à l'international, nous savons tous deux, Rémi et moi, à quel point les premières années de vie sont cruciales et ont un impact décisif sur une vie humaine », témoigne Mme Leclerc.

« Ainsi, c'est en écoutant une entrevue touchante à la radio sur la transition difficile des jeunes de la DPJ lorsqu'ils atteignent l'âge adulte que l'idée nous est venue, en collaboration avec la Fondation Philantra, de nous associer avec la Fondation des jeunes de la DPJ », explique Mme Leclerc.

« Cette Fondation était l'organisme tout désigné pour répondre à notre désir d'action concrète », témoigne Rémi Racine. « Dès les premiers instants, nous avons apprécié la qualité de nos échanges avec cette équipe à l'écoute et bienveillante. Nous sommes confiants qu'elle assurera le développement et la mise en place d'interventions novatrices auprès de nos tout-petits. »

Un grand geste philanthropique

Présenté comme le plus grand don fait à titre personnel de l'histoire de la Fondation des jeunes de la DPJ, il s'agit également de la plus grande implication philanthropique du couple Leclerc-Racine, via leur fondation. Permettant la mise en oeuvre d'un projet novateur pour les tout-petits en les accompagnant dans les aspects fondamentaux de leur vie, la volonté des donateurs est de favoriser une entrée à l'école plus sereine pour ces enfants.

« Nous sommes infiniment reconnaissants envers Maud et Rémi », déclare Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. « En plus d'avoir démontré un désir d'agir ainsi qu'une générosité hors du commun, ils partagent la vision d'avenir et le désir d'impact de notre organisme. Résidents de Montréal et voulant avoir un impact concret dans leur milieu de vie, ils mettent également à disposition d'autres régions des fonds afin d'aider toujours plus de jeunes au Québec. Il s'agit là d'un exemple édifiant d'une vision basée sur une philanthropie moderne ».

« En tant que directrices et directeurs de la protection de la jeunesse - directrices provinciales et directeurs provinciaux (DPJ-DP) de quatre différentes régions du Québec, nous sommes profondément touchés de voir des philanthropes interpellés par la réalité des enfants pris en charge par nos services. Cette collaboration entre la Fondation des jeunes de la DPJ, les DPJ-DP et les organismes communautaires des milieux et régions concernés permettra de répondre à des enjeux locaux. Cela démontre que, collectivement, nous pouvons tous et toutes faire une différence dans la vie des enfants, des jeunes et des familles. En leur nom, nous souhaitons exprimer toute notre reconnaissance envers le couple Leclerc-Racine et la Fondation des jeunes de la DPJ », Assunta Gallo - Région de Montréal, Nadia Denis - Région de la Côte-Nord, Daniel Latour - Baie d'Hudson, Caroline Simard (intérim) - Baie d'Ungava.

Pour connaitre l'impact de la Fondation des jeunes de la DPJ, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Une aide à Montréal et ailleurs au Québec

Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Dans un désir d'accroître l'impact de ses actions et pour répondre aux besoins criants toujours plus nombreux, la Fondation a élargi sa mission afin d'apporter une aide aux jeunes pris en charge par la DPJ, ailleurs au Québec. Ayant pour port d'attache Montréal, la Fondation continue d'appuyer les jeunes de la métropole, tout en renouvelant à chaque année un appui aux initiatives régionales.

19 février 2024 à 12:07

