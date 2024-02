La période de production des déclarations de revenus commence aujourd'hui! Produisez votre déclaration de revenus pour recevoir les paiements de prestations et de crédits auxquels vous pourriez avoir droit.





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ - C'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2023 en ligne. Si vous faites votre déclaration sur papier, vous devriez recevoir votre trousse d'impôt par la poste d'ici aujourd'hui.

Il y a de bonnes raisons de produire votre déclaration de revenus et de prestations à temps et le moment est venu de le faire! Si vous avez un remboursement ou si vous êtes admissible à certaines prestations ou à certains crédits, produire votre déclaration à temps peut mettre de l'argent dans vos poches.

Pensez aux crédits relatifs au logement. Pour les acheteurs d'une première habitation, il existe des prestations et des crédits pour vous aider dans l'acquisition de votre première maison, comme le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et le Régime d'accession à la propriété. Si vous êtes déjà propriétaire et que vous souhaitez rénover votre maison afin de la rendre plus accessible ou de créer une unité secondaire autonome pour une personne âgée ou un adulte admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous pourriez être admissible au crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles ou au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, qui pourraient vous aider à boucler votre budget.

Si vous avez des enfants âgés de 18 ans ou moins, vous pourriez avoir droit à l'allocation canadienne pour enfants, y compris aux programmes provinciaux et territoriaux connexes. Certaines familles pourraient également avoir droit à la Prestation pour enfants handicapés.

En produisant une déclaration de revenus, vous pourriez également être admissible à l'avance de l'allocation canadienne pour les travailleurs, au crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, y compris aux programmes provinciaux et territoriaux connexes, ou à la Remise canadienne sur le carbone.

Grâce à Mon dossier, vous pouvez facilement gérer vos affaires fiscales en ligne, rester au fait de l'état d'un remboursement ou d'un paiement et changer votre adresse ou votre état civil. N'oubliez pas de consulter Mon dossier pour vérifier si vous avez des chèques non encaissés.

De nombreux Canadiens ont trouvé que l'utilisation d'un logiciel homologué pour IMPÔTNET était une façon facile, rapide et sûre de produire une déclaration de revenus et de prestations. En combinant la production en ligne et le dépôt direct, vous pourriez recevoir votre remboursement dans votre compte bancaire en huit jours seulement. Voilà de bonnes raisons de commencer dès cette année à produire votre déclaration de revenus et de prestations par voie électronique!

Saviez-vous que vous pourriez avoir droit à de l'aide fiscale gratuite si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple? Des organismes partout au Canada tiennent des comptoirs d'impôts gratuits en personne et virtuels par l'intermédiaire du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Si vous habitez au Québec, les comptoirs d'impôts sont offerts dans le cadre du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. En choisissant de ne pas produire votre déclaration de revenus, vous pourriez passer à côté de prestations et de crédits auxquels vous auriez droit, ce qui signifie moins d'argent dans votre compte bancaire. Il est important de produire votre déclaration même si vous avez peu ou pas de revenus à déclarer.

N'oubliez pas que le 30 avril 2024 est la date d'échéance de production des déclarations de revenus pour la plupart des Canadiens. Si vous devez de l'argent à l'ARC, il s'agit également de la date d'échéance du paiement. Si vous êtes travailleur autonome, vous avez jusqu'au 15 juin 2024 pour remplir et envoyer votre déclaration de revenus. Cependant, si vous devez de l'argent, vous devrez tout de même payer au plus tard le 30 avril 2024 pour éviter les intérêts. Si vous avez un revenu de travailleur autonome, l'ARC fournit une aide fiscale gratuite pour aider les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs autonomes à comprendre leurs obligations fiscales en rencontrant un agent de liaison.

Méfiez-vous des arnaqueurs qui prétendent être des agents de l'ARC et qui tentent de vous inciter à leur donner de l'argent. Jetez un coup d'oeil aux ressources de l'ARC sur la prévention des arnaques et restez au fait des dernières arnaques qui touchent les Canadiens.

Citation

« Nous pouvons être fiers de notre système fiscal, qui rend notre société plus équitable, particulièrement quand le contexte économique est difficile. Produire votre déclaration de revenus vous permet de contribuer et vous ouvre la porte à différentes prestations, comme l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH ou le Régime canadien de soins dentaires. Plusieurs ressources peuvent vous aider à remplir cette obligation, n'hésitez pas à chercher de l'aide! »

-L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

Faits en bref

Pour en apprendre davantage sur les renseignements fiscaux de votre province ou territoire, consultez ce conseil fiscal. Il comprend des statistiques sur les prestations et les crédits liés à votre province ou à votre territoire.

L'an dernier, nous avons traité plus de 18 millions de remboursements. Les contribuables qui ont obtenu un remboursement d'impôt ont reçu en moyenne 2 262 $.

La page Impôts et prestations : Peuples autochtones offre des renseignements sur la production de déclarations de revenus, ainsi que sur les prestations et les crédits pour les Autochtones. Visitez cette page pour obtenir des conseils, des ressources et des guides utiles afin d'obtenir des réponses à vos questions au sujet de l'impôt des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Les personnes qui ont un revenu faible ou fixe et une situation fiscale simple pourraient recevoir une lettre d'invitation à utiliser le service Déclarer simplement par téléphone de l'ARC.

Écoutez Impôlogie, le nouveau balado de l'ARC qui simplifie l'impôt et le rend facile à comprendre.

Nos conseils fiscaux peuvent vous aider à obtenir des réponses à vos questions en matière d'impôt. L'outil Comprendre vos impôts peut vous aider à produire par vous-même votre déclaration de revenus.

Si vous demandez un redressement de votre déclaration, le traitement de votre demande prend environ deux semaines si vous la soumettez par voie électronique en utilisant ReTRANSMETTRE ou Modifier ma déclaration. Toutefois, si vous soumettez une demande de redressement papier, le processus de traitement peut prendre de 8 à 10 semaines.

Si vous ne pouvez pas payer votre dette fiscale en entier, vous pouvez proposer une entente de paiement à l'aide du calculateur d'entente de paiement dans Mon dossier ou Mon dossier d'entreprise. Si votre proposition ne respecte pas la politique de l'ARC, un agent communiquera avec vous pour vous aider.

