Les produits certifiés par Les Produits du Québec maintenant disponibles sur Amazon





MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Les Produits du Québec annonce une collaboration avec Amazon afin de faciliter l'achat local en mettant de l'avant ses trois marques de certification, Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec, qui assurent aux Québécois qu'un produit est réellement d'ici. Cette collaboration s'inscrit dans la volonté des Produits du Québec de rejoindre les consommateurs là où ils prennent leurs décisions d'achats et de contribuer ainsi à l'économie québécoise. Les entreprises adhérentes qui vendent leurs produits sur le site Amazon.ca bénéficieront ainsi d'une visibilité supplémentaire. Les consommateurs, quant à eux, auront accès à de l'information claire et transparente leur permettant de plus facilement privilégier des produits d'ici.

Pour Amazon, l'affichage des marques de certification est une façon de mettre de l'avant les entreprises québécoises et de montrer son appui à l'achat local. Les outils suivants seront déployés :

une page permanente dédiée uniquement à l'organisme Les Produits du Québec et aux produits vérifiés;

du Québec et aux produits vérifiés; les logos des marques de certification sur les pages de chaque produit vérifié;

la Boutique Fleurdelysé, où les produits vérifiés seront identifiés;

une suite de marchandisage éphémère sur le site canadien d'Amazon pour tous les utilisateurs francophones.

« Ce partenariat avec Amazon marque une étape significative dans la promotion des produits locaux. Encourager l'achat local est crucial pour maintenir la vitalité économique du Québec. Nous sommes ravis de voir le plus grand détaillant en ligne au Canada s'engager dans cette initiative visant à soutenir les entreprises d'ici », affirme Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« La mise en valeur de nos logos sur Amazon est un grand coup pour la promotion de l'achat local. L'objectif de Les Produits du Québec est de rejoindre le consommateur là où il prend sa décision d'achat, que ce soit chez son détaillant de quartier, dans une grande chaîne ou encore en ligne. En ce sens, la portée d'Amazon en fait un incontournable pour rejoindre les Québécois, considérant que des millions d'achats en ligne sont effectués sur le site Amazon.ca », déclare Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« Amazon est fière d'être au Québec. Notre investissement dans les ressources, les personnes et les services permet aux entreprises locales de réussir à chaque étape de leur parcours », ajoute Jean-François Héroux, directeur général du centre d'expédition YUL2 chez Amazon. « Plus de 1 800 employés du Québec travaillent chaque jour pour que les produits portant les marques de certification de Les Produits du Québec atteignent plus de clients partout au Canada. Nous sommes fiers d'aider des millions de clients à trouver des produits vérifiés par Les Produits du Québec sur le site Amazon.ca, et que le réseau d'expédition d'Amazon livre des produits du Québec d'un océan à l'autre. Amazon occupe une position unique pour aider les produits du Québec à trouver plus de clients et à prospérer. »

« Chez Peinture Laurentide, nous sommes profondément engagés dans la promotion de pratiques commerciales durables. En offrant une gamme de peinture recyclée, nous allions l'innovation à notre engagement envers l'environnement. Nous croyons fermement que des choix conscients mènent à un avenir plus vert et plus durable. En collaborant avec Les Produits du Québec et Amazon, nous renforçons notre engagement en faveur du développement durable en rendant nos produits recyclés plus accessibles aux consommateurs, contribuant ainsi à la construction d'un monde plus respectueux de l'environnement », affirme André Buisson, président de Société Laurentide et des marques Peinture Laurentide et Boomerang.

« Une majorité de Québécois affirment qu'ils souhaiteraient choisir plus de produits d'ici. Notre entreprise cherche à répondre à ce souhait des consommateurs en s'engageant à mieux identifier les marques d'ici et à mettre en valeur les produits locaux, que ce soit en magasin ou en ligne. Nous sommes particulièrement fiers d'adhérer à cet objectif avec nos gammes qui affichent la marque de certification Fabriqué au Québec. Puisque nos produits Sac Magique obtiennent un succès considérable sur Amazon depuis plusieurs années déjà, nous saluons cette nouvelle initiative qui permettra à tous les produits québécois de bénéficier d'une vitrine de choix sur cette plateforme », conclut Josée De Lafontaine, vice-présidente des ventes chez Masdel, l'entreprise derrière la marque québécoise Sac Magique.

Faits saillants

Amazon se joint à BMR, SAIL, DeSerres, JC Perreault, les Pharmacies Jean-Coutu, Brunet, La Vie en Rose, Souris Mini et Walmart qui ont déjà mis en place une variété de mesures pour faciliter le repérage des produits d'ici pour les consommateurs.

Les Produits du Québec a octroyé jusqu'à maintenant l'une de ces trois marques de certifications à plus de 155 entreprises et près de 62 500 produits, soit : P roduit du Québec , F abriqué au Québec et C onçu au Québec .

du Québec a octroyé jusqu'à maintenant l'une de ces trois marques de certifications à plus de 155 entreprises et près de 62 500 produits, soit : , et . 64 % des Québécois affirment qu'ils seraient portés à choisir des produits québécois non alimentaires s'ils étaient facilement repérables et que la décision finale du choix de produits est prise sur les lieux de vente, que ce soit en ligne ou en magasin.

Source : Baromètre CQCD - L'achat local, à quel prix? - CQCD, février 2023.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2021, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance québécoise des produits.

19 février 2024

