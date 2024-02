Bombardier annonce de nouvelles offres Smart Services pour les clients de Bombardier Défense, avec options de maintenance prévisibles et personnalisables





Le nouveau programme Smart Services Défense offre une protection facturée à l'heure de vol couvrant les composants du système cellule, la révision des trains d'atterrissage et plus encore pour les avions des gammes Challenger et Global



Smart Services Défense vise tout spécialement les besoins de la clientèle d'opérateurs de missions spéciales, d'évacuation médicale, de transport de chefs d'État et de services gouvernementaux de Bombardier Défense

Le nouveau programme permet la personnalisation en fonction des capacités de l'utilisateur final et des exigences d'infrastructure et du personnel

Les clients tirent parti d'un héritage de 35 années d'expertise de Bombardier avec les solutions facturées à l'heure de vol

MONTRÉAL, 19 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé qu'elle a élargi son programme Smart Services facturé à l'heure de vol ? une référence dans l'industrie ? par le lancement de Smart Services Défense pour sa clientèle croissante d'opérateurs de missions spéciales, d'évacuation médicale, de transport de chefs d'État et de services gouvernementaux.

Smart Services Défense est parfaitement adapté pour les clients de Bombardier Défense ayant besoin d'un programme de maintenance particulier qui tient compte de leur utilisation intensive ou de leur profil d'exploitation unique. Avec près de 500 avions d'affaires spécialisés en service cumulant plus de 3 millions d'heures de vol au total et un portefeuille Bombardier Défense réparti parmi au-delà de 160 opérateurs dans plus de 50 pays, c'est l'option de maintenance idéale pour des clients en quête de la solution clé en main ultime facturée à l'heure de vol.

Le nouveau programme Smart Services Défense propose à ses clients le programme facturé à l'heure de vol le plus complet, leur offrant ainsi une tranquillité d'esprit et une prévisibilité budgétaire à l'égard des coûts de maintenance et de pièces d'avion essentiels ? ainsi que la valeur ajoutée de l'héritage de 35 années d'expertise de Bombardier Smart Services facturée à l'heure de vol.

« Smart Services Défense de Bombardier est la solution parfaite pour nos clients de missions spéciales, d'évacuation médicale, de transport de chefs d'État et de services gouvernementaux qui recherchent une option facile pour tous leurs besoins de maintenance, offrant la prévisibilité budgétaire et la protection des coûts, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie, Bombardier. Les clients de Smart Services Défense peuvent également choisir parmi une vaste sélection d'offres selon les coûts de maintenance et d'exploitation pour concevoir un programme leur assurant une tranquillité d'esprit maximale. Avec Smart Services Défense, les clients bénéficient d'une protection améliorée, de coûts personnalisables selon leurs besoins, et d'au-delà d'une trentaine et d'années d'expérience de Bombardier en matière de solutions facturées à l'heure de vol. »

Avec Smart Services Défense, les clients reçoivent une couverture complète des coûts de maintenance (programmée ou non programmée) des principaux composants, comme ceux des systèmes de l'avion, la révision des trains d'atterrissage, le groupe auxiliaire de bord (APU) de toutes les plateformes d'avion Global, la livraison de pièces, de publications techniques, le soutien technique, un montant facturé par heure de vol garanti pour toute la durée de l'entente et plus encore.

La nouvelle offre peut également être bonifiée avec des options clés, dont la couverture des coûts pour la maintenance programmée ou non programmée, le soutien de l'équipe d'intervention mobile, le programme d'avions connectés Smart Link Plus de Bombardier, le Programme de maintenance pour avions à utilisation intensive et du soutien complet sur place par l'équipe de soutien clientèle de Bombardier.

Le programme Smart Services Défense offre l'avantage ultime de l'équipementier d'origine avec les pièces authentiques de Bombardier et le vaste réseau de soutien mondial que seul le Groupe Bombardier peut fournir.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) et ses filiales (Groupe Bombardier), est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte plus de 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite par l'intermédiaire du Groupe Bombardier des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle du Groupe Bombardier comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie. On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Bombardier, Bombardier Défense, Challenger, Global, Smart Link Plus, Smart Services, et Smart Service Défense sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier Aviation

+1 514-243-8214

[email protected]

19 février 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :