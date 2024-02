Lors du IMCAS, Samyang Holdings organise un symposium sur le lifting « Croquis »





- Partager les effets et la sécurité de la redistribution de la graisse du visage et du cou en utilisant la technique de lifting double Croquis.

- Obtention de la certification européenne 2019 de la Directive sur les dispositifs médicaux (CE MDD)... Exportation dans 29 pays du monde entier.

- Le PDG Lee Young-jun s'engage à étendre sa présence sur le marché mondial avec des produits axés sur la recherche et le développement de substances hautement polymères.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Samyang Holdings BioPharm Group (PDG Lee Young-jun) a annoncé qu'elle avait organisé un symposium sur les caractéristiques uniques et les techniques de procédure du lifting « Croquis » au cours de maîtrise international sur la science du vieillissement (IMCAS) 2024, le plus grand congrès international de chirurgie esthétique et plastique qui s'est tenu à Paris, en France.

Lors de ce symposium, le Dr Lee Won, président de l'Association of Minimal Invasive Plastic Surgery (MIPS) de la Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, et la Dre Clara Santos, dermatologue du Brésil, ont fait des présentations sur le thème « Croquis Master Class : Procedures Techniques for Fat Redistribution Using Double Lifting », partageant des cas procéduraux.

Selon les présentations, l'efficacité de la redistribution des graisses variait selon le type et la combinaison de fils et l'état de la peau du patient. Les présentateurs ont présenté divers cas de procédure, partageant des combinaisons optimales de croquis adaptées à la zone de traitement et à l'état du patient, et ont souligné la sécurité de Croquis à travers les résultats du patient.

Croquis est composé principalement de la substance biocompatible à haut polymère de polydioxanone (AOP). Développé par Samyang Holdings, un leader dans le domaine des sutures biodégradables, le produit a obtenu la certification européenne 2019 de la directive sur les dispositifs médicaux (MDD). Actuellement, il est exporté dans 29 pays à travers le monde, y compris l'Europe et l'Amérique latine, et est en train d'obtenir l'approbation des ventes aux États-Unis.

Lors de ce congrès, Samyang Holdings a également présenté son agent de remplissage exclusif à haut polymère, « Lafullen ». Il est composé principalement de polycaprolactone (PCL) polymère biodégradable de qualité médicale. Le Lafullen a obtenu l'approbation du ministère sud-coréen de la Sécurité des aliments et des médicaments en 2021, et des recherches démontrant des effets à long terme ont été publiées dans des revues scientifiques (SCI).

Le PDG Lee Young-jun de Samyang Holdings BioPharm Group a déclaré : « Il y a eu un intérêt et des demandes de renseignements importants concernant Croquis et Lafullen, produits développés par Samyang Group en concentrant ses capacités de recherche et de développement de longue date dans les matériaux polymères. Nous prévoyons accélérer nos efforts pour contribuer à l'expansion du marché mondial en croissance rapide de la chirurgie plastique esthétique en raison de leurs excellents effets et de leur sécurité.

