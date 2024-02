HLTH EUROPE ET GE HEALTHCARE DÉVOILENT UNE GALERIE D'ART RÉVOLUTIONNAIRE : UNE FUSION ENTRE SANTÉ ET CRÉATIVITÉ





Les soumissions pour la première galerie d'art européenne à la fois numérique et sur site, et traversant les frontières, sont maintenant ouvertes

LONDRES, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- HLTH Inc ., la plus grande plateforme de l'écosystème de la santé, a annoncé aujourd'hui le lancement de la HLTH Europe Art Gallery, sponsorisée par GE HealthCare , un leader mondial des solutions de soins de santé innovantes. Les professionnels de la santé, les patients et les soignants sont invités à soumettre leurs oeuvres ici pour être exposés à la HLTH Europe Art Gallery, qui se tiendra lors de l'événement inaugural HLTH Europe .

La galerie célébrera la créativité et la résilience des personnes qui prodiguent et suivent des traitements médicaux, tout en mettant en valeur le pouvoir thérapeutique de l'art. Elle exposera une variété de médiums, y compris les peintures, l'art numérique et la photographie.

Des oeuvres d'art d'hôpitaux et de groupes artistiques européens, dont la Genees-Kunst Arts and Medicine Foundation et le University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH) orneront physiquement la galerie. Ces oeuvres ont été créées par le personnel et les patients. Elles seront exposées à côté d'écrans numériques présentant des oeuvres d'art de professionnels de la santé, de patients et de dirigeants du monde entier qui peuvent soumettre des oeuvres avant l'événement, sans frais, via le lien ici .

La galerie proposera également des expériences collaboratives aux participants de HLTH Europe. En collaboration avec des artistes locaux, HLTH Europe organisera un certain nombre d'ateliers interactifs, allant du modelage de l'argile à l'aquarelle et au papier découpé.

« Nous sommes ravis de lancer la HLTH Europe Art Gallery avec le soutien de l'équipe GE HealthCare, a déclaré Katy Fryatt, directrice générale de HLTH Europe. L'art est un moyen puissant par lequel nous pouvons partager nos expériences et nous connecter les uns aux autres. Nous encourageons tous les intervenants de l'écosystème des soins de santé, des groupes de patients aux soignants, cliniciens et chefs de file du système, à nous faire parvenir leurs oeuvres. La galerie favorisera un sentiment d'appartenance à l'ensemble de l'écosystème de la santé grâce à l'art. En fin de compte, nous espérons que la galerie nous rappellera pourquoi nous nous réunissons à HLTH ? au profit des patients. »

Simon Philip Rost, chef du marketing, Solutions d'imagerie d'entreprise chez GE HealthCare, a déclaré : « Nous sommes fiers de faire partie de cette initiative chez HLTH Europe. Nous reconnaissons le pouvoir thérapeutique de l'art et sa contribution au bien-être holistique des patients et encourageons tout le monde dans l'écosystème de la santé à envisager de soumettre leurs oeuvres. Nous sommes impatients de fournir un débouché créatif aux patients et aux professionnels de la santé plus tard cette année à Amsterdam. »

La HLTH Europe Art Gallery sera ouverte à tous les participants tout au long de l'événement de trois jours au RAI, à Amsterdam, du 17 au 20 juin 2024.

À propos de HLTH Inc et HLTH Europe

La mission de HLTH Inc. est de donner aux individus de l'écosystème des soins de santé les moyens de résoudre des problèmes complexes, d'encourager l'innovation et de catalyser le changement pour le bien et pour tous.

Fondé en 2018, l'événement phare de HLTH Inc., HLTH , réunit chaque automne plus de 10 000 leaders du secteur de la santé à Las Vegas et est rapidement devenu l'événement numéro un aux États-Unis en matière d'innovation dans le secteur de la santé.

Dirigé par une équipe locale experte (basée à Londres et à Berlin), HLTH Europe combinera le meilleur des événements américains de HLTH avec les besoins uniques des marchés européens complexes de la santé, afin de catalyser le changement et de mettre en évidence les opportunités d'amélioration des expériences et des résultats à travers le continent.

Le premier HLTH Europe aura lieu au RAI, à Amsterdam, du 17 au 20 juin. Plus de 3 500 participants, 250 conférenciers et 350 commanditaires sont attendus.

