Avis aux médias - Bilan des actions visant la lutte à la corruption et à la collusion - Laval scelle le dernier chapitre et se tourne vers l'avenir

LAVAL, QC, le 18 févr. 2024 /CNW/ - Depuis près d'une décennie, la Ville de Laval s'est engagée dans un processus rigoureux visant à redéfinir ses pratiques et à restaurer la confiance des citoyens à la suite des scandales liés à la fraude et aux manoeuvres de corruption et de collusion.

Le maire Stéphane Boyer invite les représentants des médias à une conférence de presse lors de laquelle il présentera les résultats de cette démarche, avant de refermer définitivement ce chapitre noir de l'histoire de Laval. Il sera accompagné pour l'occasion de Me Simon Tremblay, avocat en chef et directeur principal du Service des affaires juridiques de la Ville de Laval.

Date : Le mardi 20 février 2024



Heure : À 9 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Laval - Salle du conseil

3131, boulevard Saint-Martin Ouest

Laval (QC) H7T 2Z5



Stationnement : À l'arrière du bâtiment

Les représentants des médias qui souhaitent participer sont invités à confirmer leur présence en écrivant à [email protected], avant 17 h le 19 février.

Remarque : Il y aura une opportunité de prise d'images pendant et après la conférence de presse.

18 février 2024 à 13:00

