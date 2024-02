Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 18 février 2024





QUÉBEC, le 17 févr. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 18 février 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conférence de presse concernant les avancées obtenues pour le réseau de l'éducation à la suite des négociations pour le renouvellement des conventions collectives

Heure : 13 h 00

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, et du ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

17 février 2024 à 16:23

