Aider à construire plus de logements, plus rapidement, sur l'île de Vancouver





VICTORIA, BC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous rendrons plus de logements disponibles au Canada, à des prix que les gens peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Ville de Victoria, la Ville de Campbell River et la Ville de Comox ont annoncé une entente visant à accélérer la construction d'un total combiné de plus de 900 logements au cours des trois prochaines années. Ce travail contribuera à stimuler la construction de plus de 16 000 logements au cours de la prochaine décennie.

Les ententes, conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fourniront près de 33,5 millions de dollars au total pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

La Ville de Victoria recevra près de 18 millions de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit sept initiatives locales qui permettront de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le financement encouragera la création de logements abordables en autorisant une densité accrue et en éliminant des étapes du processus de changement de zonage et les audiences publiques relatives aux logements locatifs abordables. Il permettra de poursuivre l'instauration de changements de zonage pour soutenir la production de logements de densité moyenne, de duplex et d'immeubles collectifs, comme les maisons en rangée et les immeubles multiplex. Ces changements de zonage appuient aussi le réaménagement de plein droit de sites sous-utilisés à l'échelle de la ville, en autorisant jusqu'à six logements par terrain et jusqu'à 12 logements sur des terrains d'angle. De plus, le financement permettra d'examiner des stratégies visant à améliorer et à moderniser les processus de réception, d'examen et d'approbation des demandes d'aménagement.

La Ville de Campbell River recevra plus de 10 millions de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit sept initiatives locales qui permettront de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Grâce à ce financement, il sera possible de planifier l'infrastructure pour soutenir une densité plus élevée partout dans la ville et d'accorder des autorisations de zonage le long des corridors de transport en commun. Dans l'ensemble de la ville, ce financement visera aussi à augmenter la construction d'immeubles de quatre logements de plein droit sur des terrains résidentiels existants ainsi qu'à accélérer le traitement des demandes d'aménagement pour les logements hors marché et les logements destinés à la location. Enfin, il permettra d'examiner des conceptions normalisées de logements accessoires, de duplex et de multiplex.

La Ville de Comox recevra plus de 5 millions de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit sept initiatives locales qui permettront de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le financement permettra de simplifier les processus d'approbation des projets d'aménagement et d'offrir des incitatifs pour les logements accessoires. Il aidera aussi à autoriser la construction d'immeubles comptant jusqu'à quatre logements de plein droit dans l'ensemble de la ville et à réduire les exigences en matière de stationnement. Les règlements seront modifiés pour promouvoir le réaménagement d'immeubles de forte densité à usage mixte au centre-ville. Le financement soutiendra les infrastructures pour accroître l'aménagement résidentiel, et pour numériser et faciliter le traitement des demandes d'aménagement et l'autorisation des permis.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de près de 600 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au coeur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à accélérer la création d'un total combiné de plus de 900 logements à Victoria, à Campbell River et à Comox au cours des trois prochaines années et plus de 16 000 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les villages, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à ce qu'un plus grand nombre de logements soient construits pour la population canadienne, à un prix qui correspond à ses moyens. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous changeons notre façon de construire des logements au Canada. Et la seule façon d'y arriver, c'est de collaborer avec les municipalités. Nos partenariats avec Victoria, Campbell River et Comox nous aideront à construire plus de logements plus rapidement, et ce, à un prix que les familles de travailleurs peuvent se permettre. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés et député fédéral de St. John's-Sud-Mount Pearl

« Pour remédier à la pénurie de logements dans nos collectivités, il faut de la collaboration et de la créativité. Ce soutien fédéral donne à la Ville de Victoria les moyens de continuer à transformer ses politiques locales en matière de logement et ses processus de zonage pour inspirer et accélérer la création de logements diversifiés, novateurs et abordables. » - Marianne Alto, mairesse de Victoria

« Trouver un chez-soi, que ce soit à l'achat ou à la location, est un défi auquel sont confrontés de nombreux Canadiens aujourd'hui. Ce soutien du Fonds pour l'accélération de la construction de logements du gouvernement du Canada aidera la Ville de Campbell River à poursuivre ses efforts pour s'attaquer à la crise du logement à l'échelle locale en éliminant les obstacles à l'aménagement et en accélérant l'aménagement de 282 logements au cours des trois prochaines années. Une combinaison de types de logements sera élaborée pour répondre aux divers besoins de notre collectivité et soutenir l'abordabilité du logement, le vieillissement chez soi et l'augmentation du parc locatif. « Campbell River est une belle ville côtière en pleine croissance qui offre un mode de vie agréable, et nous sommes déterminés à aider les résidents et les résidents potentiels à s'y installer. » - Kermit Dahl, maire de Campbell River

« Comox est une ville de tous les possibles où l'on observe une tendance à la croissance ainsi qu'une migration interprovinciale. Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, nous sommes sur le point de remanier nos processus d'aménagement et de renforcer notre engagement à diversifier l'offre actuelle de logements. Nous remercions le gouvernement du Canada de cette importante contribution - l'une des plus importantes que notre ville ait reçues. Ensemble, nous façonnons un avenir plus inclusif pour que nos résidents actuels et potentiels vivent dans une collectivité dynamique. Pour augmenter l'offre et améliorer l'abordabilité, il faudra que tous les ordres de gouvernement aillent dans la même direction et collaborent afin de trouver rapidement des solutions. C'est exactement ce que fait la subvention du Fonds pour accélérer la construction de logements versée à Comox. » - Nicole Minions, mairesse de Comox

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés et député fédéral de St. John's Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Marianne Alto, mairesse de Victoria.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada . Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

. Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

