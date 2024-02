Le Cartel des Spiritueux remporte la médaille d'argent pour sa Vodk'arotte au concours Distillateurs Artisanaux Canada





BEDFORD, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le Cartel des Spiritueux est fier d'annoncer sa récente distinction au prestigieux concours Distillateurs Artisanaux Canada. Notre produit phare, la Vodk'arotte, a remporté la médaille d'argent dans la catégorie Vodka aromatisée, démontrant ainsi notre engagement continu envers l'excellence et l'innovation dans l'industrie des spiritueux.

Pour voir les résultats https://artisandistillers.ca/2024-results

La Vodk'arotte, une vodka aromatisée aux carottes, a séduit le jury par son caractère unique, son goût raffiné et son savoir-faire artisanal. Ce prix témoigne de la passion et du dévouement de notre équipe envers la création de produits de qualité exceptionnelle.

En tant que distillerie québécoise, nous sommes honorés de représenter notre province et notre pays à travers cette reconnaissance nationale. Ce prix est une validation de notre travail acharné et de notre engagement envers l'innovation dans l'industrie des spiritueux.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ce succès, ainsi que nos fidèles clients qui ont soutenu notre entreprise depuis ses débuts. Nous invitons les amateurs de spiritueux à découvrir la Vodk'arotte et nos autres produits sur notre site internet, www.cartelspiritueux.com

À propos du Cartel des Spiritueux : Le Cartel des Spiritueux est une distillerie québécoise spécialisée dans la production de spiritueux artisanaux de haute qualité. Fondée sur la passion pour l'innovation et le savoir-faire traditionnel, notre entreprise s'efforce de repousser les limites de la créativité dans l'industrie des spiritueux. Pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site internet www.cartelspiritueux.com

16 février 2024 à 13:22

