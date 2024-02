Placements directs TD arrive en tête du palmarès des services de courtage en ligne du Globe and Mail pour la deuxième année d'affilée





TORONTO, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Placements directs TD est fière d'être classée au premier rang du palmarès annuel des services de courtage en ligne au Canada du Globe and Mail pour la deuxième année d'affilée.

Placements directs TD a obtenu une cote globale de A et s'est démarquée comme meilleur service de courtage en ligne pour tous les types d'investisseurs, qu'il s'agisse des négociateurs actifs avertis ou des personnes qui entament tout juste leur parcours d'investisseur. Placements directs TD a été reconnue pour son excellence dans l'offre d'outils dont les clients ont besoin pour gérer leurs portefeuilles efficacement. Elle a été particulièrement encensée pour son application de négociation mobile, NégociTitresMC TD, qui offre aux clients 50 opérations gratuites par année et un nombre illimité d'opérations sans commission sur les FNB TD.

« La TD est un chef de file en matière de placements autogérés depuis 40 ans, et nous sommes fiers d'offrir des plateformes et des services de premier plan tout en continuant de présenter des solutions innovatrices à nos clients, affirme Scott Ignall, premier vice-président, Placements directs TD et Mise en oeuvre, Groupe Banque TD. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement indéfectible dont font preuve les membres de notre équipe pour trouver des moyens de mieux servir nos clients. J'éprouve une très grande fierté devant le travail qu'accomplit l'équipe de Placements directs TD chaque jour pour donner vie au meilleur service de courtage au Canada. »

Placements directs TD investit constamment dans ses plateformes et ses capacités. Voici quelques-unes des améliorations apportées depuis un an :

Lancement de Négociateur actif TD, une puissante plateforme de négociation en ligne de nouvelle génération conçue pour les négociateurs actifs, qui offre une expérience hors pair pour les ordres spécialisés, permet l'exécution de stratégies d'options complexes et propose des fonctions de graphique ultramodernes.

Amélioration de l'offre de formation de premier plan dans le Centre d'apprentissage Placements directs TD, qui propose aux clients des ressources et des outils de placement novateurs, des webinaires et des classes de maître en ligne.

Mise en place d'un service de courriel sécurisé pour permettre aux clients de communiquer avec nous directement à partir des plateformes de Placements directs TD.

Ajout d'une option de retraits numériques des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE).

Mise en oeuvre d'une série d'améliorations dans NégociTitres MC TD visant à simplifier l'expérience des nouveaux investisseurs et à leur permettre ainsi de se débrouiller sur les marchés avec une confiance accrue.

TD visant à simplifier l'expérience des nouveaux investisseurs et à leur permettre ainsi de se débrouiller sur les marchés avec une confiance accrue. Meilleure offre de soutien à la clientèle, y compris par la prolongation des heures d'ouverture du Centre de contact et la possibilité pour les clients de NégociTitresMC TD de confirmer leur identité par voie numérique lorsqu'ils font appel à Placements directs TD par l'intermédiaire de l'application.

Le palmarès des services de courtage en ligne du Globe and Mail, publié le 15 février 2024, en est à sa 25e édition.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,96 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD

16 février 2024 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :