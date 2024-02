Bonification de la mesure hivernale à la Sépaq - Accès gratuit à de l'équipement dans les parcs nationaux durant les semaines de relâche scolaire





SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Dans une volonté d'offrir un meilleur accès à la nature et de permettre à tous de profiter au maximum des bienfaits de la pratique d'activités physiques extérieures, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Martin Soucy, annoncent une mesure qui permettra d'offrir la location d'équipements ainsi que l'accès à certaines pistes de ski de fond et de vélo à pneus surdimensionnés, et ce, sans frais, lors des journées d'accès gratuit aux parcs nationaux déjà prévues pendant les deux semaines de relâche scolaire. Cette bonification est rendue possible grâce à un investissement de 462 000 $ du gouvernement du Québec.

Ainsi, du 27 au 29 février et du 5 au 7 mars 2024, selon l'offre de chaque établissement, en plus d'un accès gratuit déjà prévu pendant ces six jours, plusieurs activités seront accessibles sans frais à l'ensemble des visiteurs. Cette bonification permettra de joindre un plus large bassin de la population, dont les familles et celles et ceux qui souhaitent s'initier à une nouvelle activité. L'annonce d'aujourd'hui reflète une fois de plus l'engagement du gouvernement du Québec d'augmenter significativement la pratique du sport et de l'activité physique ainsi que de faciliter l'accès aux installations sportives, récréatives et de plein air pour tous.

Rappelons que cette annonce s'inscrit dans une mesure hivernale plus large annoncée en novembre 2022, renouvelée et bonifiée cet hiver, comprenant 39 journées d'accès gratuit en semaine. En effet, les droits d'accès quotidiens des visiteurs des parcs nationaux sont gratuits du 18 décembre 2023 au 13 mars 2024, selon un calendrier prédéfini et disponible en ligne sur le site de la Sépaq, où il est également possible de réserver son accès.

Citations :

« Les bienfaits de bouger en nature ne sont plus à prouver. Notre gouvernement s'est engagé à rendre encore plus accessibles les magnifiques espaces naturels qui constituent le vaste réseau de la Sépaq. Cette bonification permettra notamment aux familles de profiter gratuitement de ces activités. L'invitation est lancée, profitez-en pour découvrir une nouvelle activité ou tout simplement pour faire le plein d'air frais! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Que ce soit pour emprunter un vélo à pneus surdimensionnés, des raquettes ou de l'équipement ou pour accéder aux pistes de ski de fond, les visiteurs n'auront rien à débourser et pourront partir à la découverte des splendeurs saisissantes des parcs nationaux. C'est une invitation à une partie de plaisir en plein air en famille ou entre amis dans la plus belle nature du Québec! »

Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec

Faits saillants :

Les gratuités sont offertes pour un deuxième hiver consécutif, soit 39 journées cette année. L'an dernier, 24 journées ont été offertes à la population.

Les journées d'accès gratuit varient d'une semaine à l'autre de façon qu'elles soient le plus accessibles possible au plus grand nombre en fonction des différentes réalités individuelles.

Il en coûte généralement 9,55 $ par jour à un adulte pour accéder à un parc national de la Sépaq et l'entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins.

La Sépaq invite les intéressés à réserver leur journée gratuite en ligne jusqu'à 30 jours à l'avance afin qu'ils puissent s'assurer une admission dans leur parc national préféré à la date de leur choix.

La mesure gouvernementale offre l'accès gratuit aux parcs nationaux à certains moments, mais pas à l'ensemble des activités tarifées des établissements, ni à la location d'équipement.





Liens connexes :

Pour consulter le calendrier des journées de gratuité et les modalités d'accès à cette mesure, visitez le site Web de la Sépaq.

Semaine débutant le Journée 1 Journée 2 Journée 3 18 décembre 2023 18 décembre 2023 19 décembre 2023 20 décembre 2023 25 décembre 2023 27 décembre 2023 28 décembre 2023 29 décembre 2023 1er janvier 2024 3 janvier 2024 4 janvier 2024 5 janvier 2024 8 janvier 2024 8 janvier 2024 9 janvier 2024 10 janvier 2024 15 janvier 2024 17 janvier 2024 18 janvier 2024 19 janvier 2024 22 janvier 2024 24 janvier 2024 25 janvier 2024 26 janvier 2024 29 janvier 2024 31 janvier 2024 1er février 2024 2 février 2024 5 février 2024 5 février 2024 6 février 2024 7 février 2024 12 février 2024 12 février 2024 13 février 2024 14 février 2024 19 février 2024 21 février 2024 22 février 2024 23 février 2024 26 février 2024 27 février 2024 28 février 2024 29 février 2024 4 mars 2024 5 mars 2024 6 mars 2024 7 mars 2024 11 mars 2024 11 mars 2024 12 mars 2024 13 mars 2024 Total des jours 13 journées 26 journées 39 journées

Sport, loisir et plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :





https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

Sépaq :

https://www.facebook.com/reseausepaq

https://www.youtube.com/user/ReseauSepaq

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

16 février 2024 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :