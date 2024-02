Un soutien financier de 60 000 $ pour le 21e Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix





LA MALBAIE, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Afin d'aider les gestionnaires et entrepreneurs de la région de Charlevoix à mieux s'outiller pour relever les défis en gestion des ressources humaines actuels et ceux à venir, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annoncent un soutien financier de 60 000 $ pour le Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix.

Cette somme permettra d'assurer la tenue de la 21e présentation de cet événement qui réunit annuellement près de 200 participants et aura lieu cette année le 22 février, à La Malbaie. Des conférenciers réputés viendront y traiter de sujets d'actualité, comme la gestion des risques liés à la santé psychologique en milieu de travail ou la manière dont l'intelligence artificielle peut venir changer les façons de faire au sein des entreprises.

Des représentants de Services Québec seront sur place lors de l'événement afin de présenter les mesures et services offerts aux entreprises, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de recrutement et de formation de la main-d'oeuvre.

Citations

« Cette année, ce grand rendez-vous met l'accent sur la santé psychologique, l'intelligence artificielle, la formation et le rehaussement des compétences. Il est essentiel que les entreprises soient outillées pour relever ces défis. Ce sera assurément une journée stimulante pour celles et ceux qui y participeront! Je vous invite à y prendre part en grand nombre. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Depuis vingt ans, le rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix est un incontournable pour nos entreprises. Je me réjouis de cette aide de 60 000 $ provenant du gouvernement et je pousse les gestionnaires et entrepreneurs à assister à cet événement. C'est l'occasion idéale d'échanger et de réfléchir sur les moyens de rendre nos lieux de travail plus agréables et attirants, tout comme sur l'efficience des équipes de travail. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix­-Côte-de-Beaupré

« Les Caisses Desjardins de Charlevoix sont fières de soutenir le Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix depuis maintenant 21 ans! C'est une association qui est toute naturelle pour nous, puisque nos employés, leur engagement et leur formation continue sont au coeur de nos actions! »

Marilyn Tremblay, présidente du Conseil d'administration de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix)

Faits saillants

Le financement de 60 000 $ est offert dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi qui vise, entre autres, l'amélioration de la gestion des ressources humaines au sein des entreprises.

On peut consulter le programme du 21e Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix sur le site de l'événement.

