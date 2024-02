Conseil Fiscal - La période des impôts commence le 19 février, et voici ce que vous devez savoir





OTTAWA, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Produire votre déclaration de revenus chaque année permet à l'Agence du revenu du Canada de déterminer si vous avez droit à un remboursement ou à des versements de prestations et de crédits. Ces versements vous permettent de mettre plus d'argent dans vos poches et vous aident à boucler votre budget. Cette année, vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus et de prestations à compter du 19 février 2024.

Pour la période de production de 2023, plus de 18 millions de remboursements ont été traités, dont 78 % ont été envoyés par dépôt direct. Les contribuables qui ont obtenu un remboursement d'impôt ont reçu en moyenne 2 262 $. De plus, les parents peuvent recevoir de l'argent au moyen de l'allocation canadienne pour enfants (ACE), qui les aide à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. L'ACE peut comprendre la prestation pour enfants handicapés et tous les programmes provinciaux et territoriaux connexes. Ne ratez pas cette occasion!

Voici ce que vous devez savoir, comment vous préparer et quelles sont les nouveautés cette année.

Dates importantes

19 février 2024 - C'est à partir de cette journée que vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2023 en ligne. Si vous remplissez et envoyez votre déclaration sur papier, vous devriez recevoir votre trousse d'impôt au plus tard à cette date.

- C'est à partir de cette journée que vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2023 en ligne. Si vous remplissez et envoyez votre déclaration sur papier, vous devriez recevoir votre trousse d'impôt au plus tard à cette date. 30 avril 2024 - Il s'agit de la date limite de production des déclarations de revenus pour la plupart des Canadiens. Si vous devez de l'argent à l'Agence, il s'agit également de la date limite de paiement.

- Il s'agit de la date limite de production des déclarations de revenus pour la plupart des Canadiens. Si vous devez de l'argent à l'Agence, il s'agit également de la date limite de paiement. 15 juin 2024 - Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez jusqu'à cette date pour remplir et envoyer votre déclaration de revenus. Puisque cette date tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'Agence la reçoit d'ici le 17 juin 2024 ou si elle a été postée au plus tard ce jour-là. Si vous devez de l'argent à l'Agence, vous devrez tout de même payer au plus tard le 30 avril 2024 pour éviter les intérêts.

Où trouver des renseignements

Vous ne savez pas par où commencer? Visitez notre page Préparez-vous à faire vos impôts pour obtenir les renseignements fiscaux les plus récents. Nous avons huit étapes qui vous aideront à préparer votre déclaration de revenus. Voici d'autres ressources qui peuvent vous aider :

Pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la production d'une déclaration de revenus, allez à la page Questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus.

La page Impôts et prestations : Peuples autochtones offre des renseignements sur la production de déclarations de revenus, ainsi que sur les prestations et les crédits pour les Autochtones. Visitez cette page pour obtenir des conseils, des ressources et des guides utiles afin d'obtenir des réponses à vos questions au sujet de l'impôt des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Charlie, le robot conversationnel convivial, de l'Agence est également disponible sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages de l'Agence sur le site Canada.ca.

Vous voulez plutôt écouter? Vous pouvez écouter notre nouveau balado : Impôlogie. Comme le domaine de l'impôt peut porter à confusion, nous le simplifions pour vous!

De l'aide fiscale est offerte gratuitement

Si vous avez besoin d'aide pour remplir votre déclaration de revenus, vous pourriez en obtenir! Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient remplir votre déclaration pour vous. Vous pouvez vous rendre à un comptoir d'impôts gratuit dans votre région ou prendre rendez-vous pour une rencontre virtuelle. Pour savoir si vous êtes admissible et pour trouver un comptoir d'impôts de l'Agence, allez à Comptoirs d'impôts gratuits.

Quoi de neuf concernant les prestations, crédits, déductions et autres mesures fiscales cette année?

Pour les travailleurs

Pour les agriculteurs

Pour le logement

Pour les résidents du Nord

Le saviez-vous? Voici quelques statistiques liées à l'impôt par province ou territoire

Allez-voir les renseignements pour votre lieu de résidence :

Alberta

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 3,1 millions de résidents de l' Alberta ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants.

ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants. Plus de 64 700 résidents de l' Alberta se sont inscrits à Mon dossier.

se sont inscrits à Mon dossier. Plus de 87 100 résidents de l' Alberta ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de l' Alberta ont reçu en moyenne : 7 080$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 500$ en versements du crédit pour la TPS/TVH; 270$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande

ont reçu en moyenne :

Colombie-Britannique

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 3,9 millions de résidents de la Colombie-Britannique ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants.

Plus de 86 000 résidents de la Colombie-Britannique se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 105 800 résidents de la Colombie-Britannique ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles de la Colombie-Britannique ont reçu en moyenne : 6 150$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 480$ en versements du crédit pour la TPS/TVH. Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



Île-du-Prince-Édouard

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 123 000 résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 93 % des déclarants.

Plus de 3 200 résidents de l'Île-du-Prince-Édouard se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 6 000 résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard ont reçu en moyenne : 6 810$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 490$ en versements du crédit pour la TPS/TVH; 150$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



Manitoba

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 970 000 résidents du Manitoba ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants.

ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants. Plus de 21 300 résidents du Manitoba se sont inscrits à Mon dossier.

se sont inscrits à Mon dossier. Plus de 36 800 résidents du Manitoba ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles du Manitoba ont reçu en moyenne : 8 380$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 510$ en versements du crédit pour la TPS/TVH; 190$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande

ont reçu en moyenne :

Nouveau-Brunswick

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 606 000 résidents du Nouveau-Brunswick ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 93 % des déclarants.

Plus de 11 600 résidents du Nouveau-Brunswick se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 27 800 résidents du Nouveau-Brunswick ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles du Nouveau-Brunswick ont reçu en moyenne : 6 950$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 490$ en versements du crédit pour la TPS/TVH; 180$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



Nouvelle-Écosse

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 750 000 résidents de la Nouvelle-Écosse ont produit leur déclaration en ligne, soit 93 % des déclarants.

Plus de 16 700 résidents de la Nouvelle-Écosse se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 35 100 résidents de la Nouvelle-Écosse ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles de la Nouvelle-Écosse ont reçu en moyenne : 7 000$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 490$ en versements du crédit pour la TPS/TVH; 220$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



Nunavut

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 21 000 résidents du Nunavut ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 97 % des déclarants.

Plus de 350 résidents du Nunavut se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 410 résidents du Nunavut ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles du Nunavut ont reçu en moyenne : 5 580$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 610$ en versements du crédit pour la TPS/TVH. Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



Ontario

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 11 millions de résidents de l' Ontario ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants.

ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants. Plus de 242 700 résidents de l' Ontario se sont inscrits à Mon dossier.

se sont inscrits à Mon dossier. Plus de 224 600 résidents de l' Ontario ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de l' Ontario ont reçu en moyenne : 6 840$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 490$ en versements du crédit pour la taxe TPS/TVH; 170$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande

ont reçu en moyenne :

Québec

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 6,3 millions de résidents du Québec ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 91 % des déclarants.

Plus de 96 300 résidents du Québec se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 184 000 résidents du Québec ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Au total, 540 organismes québécois ont organisé des séances de préparation de déclarations en personne ou virtuelles.

Les résidents admissibles du Québec ont reçu en moyenne : 6 220$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 480$ en versements du crédit pour la taxe TPS/TVH. Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



Saskatchewan

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 820 000 résidents de la Saskatchewan ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants.

ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 94 % des déclarants. Plus de 16 100 résidents de la Saskatchewan se sont inscrits à Mon dossier.

se sont inscrits à Mon dossier. Plus de 29 300 résidents de la Saskatchewan ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de la Saskatchewan ont reçu en moyenne : 7 920$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 510$ en versements du crédit pour la taxe TPS/TVH; 240$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande

ont reçu en moyenne :

Terre-Neuve-et-Labrador

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 392 000 résidents de Terre-Neuve-et- Labrador ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 90 % des déclarants.

ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 90 % des déclarants. Plus de 7 100 résidents de Terre-Neuve-et- Labrador se sont inscrits à Mon dossier.

se sont inscrits à Mon dossier. Plus de 12 800 résidents de Terre-Neuve-et- Labrador ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de Terre-Neuve-et- Labrador ont reçu en moyenne : 6 230$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 490$ en versements du crédit pour la TPS/TVH; 220$ en versements de la Remise canadienne sur le carbone (auparavant appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat). Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande

ont reçu en moyenne :

Territoires du Nord-Ouest

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 29 000 résidents des Territoires du Nord-Ouest ont produit leur déclaration en ligne, soit plus de 97 % des déclarants.

Plus de 480 résidents des Territoires du Nord-Ouest se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 990 résidents des Territoires du Nord-Ouest ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles des Territoires du Nord-Ouest ont reçu en moyenne : 10 520$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 510$ en versements du crédit pour la TPS/TVH. Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



Yukon

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques liées à la dernière année d'imposition :

Plus de 29 000 résidents du Yukon ont produit leur déclaration de revenus en ligne, soit plus de 95 % des déclarants.

Plus de 670 résidents du Yukon se sont inscrits à Mon dossier.

Plus de 1 100 résidents du Yukon ont bénéficié des comptoirs d'impôts gratuits dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles du Yukon ont reçu en moyenne : 7 050$ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 480$ en versements du crédit pour la taxe TPS/TVH. Statistiques concernant la prestation dentaire canadienne depuis qu'il est possible de faire une demande



