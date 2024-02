Northleaf dirige une facilité de crédit garantie de premier rang de 75 millions USD pour Duetti





Northleaf Capital Partners (Northleaf), une société d'investissement de premier plan sur les marchés privés mondiaux, annonce aujourd'hui avoir agi comme le seul arrangeur principal d'une facilité de crédit garantie de premier rang adossée à des actifs de 75 millions USD pour soutenir la croissance de Duetti, une plateforme de financement de la musique axée sur un large éventail d'artistes indépendants. Le financement soutiendra la stratégie d'acquisition de catalogues de Duetti, permettant à la plateforme de créer des opportunités de monétisation croissantes pour les artistes sur le marché de la musique indépendante.

« Northleaf est ravi de soutenir Duetti, qui a construit une plateforme différenciée sur un segment attractif et en plein essor du marché musical », déclare CJ Wei, directeur, crédit privé, Northleaf Capital Partners. « Cet investissement représente l'occasion rêvée de fournir aux investisseurs l'accès à un portefeuille très diversifié de royalties musicales visant à générer des flux de trésorerie réguliers qui sont moins corrélés à l'économie générale. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Northleaf alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance et que nous poursuivons nos efforts sur le marché des royalties de la musique indépendante », déclare Lior Tibon, cofondateur et CEO de Duetti. « L'équipe Northleaf s'est alignée sur nos objectifs à long terme et a fourni une solution de capital personnalisée pour répondre à nos besoins en constante évolution. »

Le programme de crédit privé de Northleaf vise à fournir aux investisseurs une exposition diversifiée aux investissements de crédit privé à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur les prêts à taux variable et les plateformes de finance spécialisée en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Northleaf apporte une approche flexible de l'investissement avec la capacité de fournir une créance de premier rang, du capital structuré et des capitaux propres pour soutenir les principales plateformes de finance spécialisée au niveau mondial.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société internationale d'investissement sur les marchés privés avec plus de 24 milliards USD en private equity, crédits privés et engagements d'infrastructures levés à ce jour auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multiemployeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de 250 spécialistes de Northleaf est répartie entre Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en se concentrant sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples informations sur Northleaf, veuillez consulter le site www.northleafcapital.com.

À propos de Duetti

Duetti a été créé par Lior Tibon, ancien COO de TIDAL, et Christopher Nolte, ancien responsable du développement commercial d'Apple Music, avec pour mission d'apporter à un large éventail d'artistes un accès rapide et simple à des ventes par catalogue et de créer de nouvelles opportunités d'investissement. Tirant parti de leur expérience en streaming et du soutien des investisseurs les plus innovants de la musique et de la technologie, y compris Nyca Partners, Viola Ventures et Roc Nation, la plateforme de financement musical de Duetti a aidé plus de 250 artistes à recevoir jusqu'à deux millions de dollars par transaction. Le modèle unique fournit des prix basés sur les données pour des chansons établies, permettant aux artistes de vendre des pistes individuelles ou même des parties de celles-ci, tandis que Duetti commercialise ensuite ces pistes en utilisant des techniques uniques axées sur le retour sur investissement.

16 février 2024 à 06:05

