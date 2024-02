Explorez l'avenir de la 5G avec NEXCOM au MWC Barcelona 2024





TAIPEI, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- NEXCOM, un important fournisseur mondial d'appareils réseau, invite les professionnels de l'industrie à assister à une démonstration en direct de sa solution FWA sur 5G uCPE au MWC Barcelona 2024, dans le hall 5, stand 5A61. Les diverses solutions 5G FWA uCPE de NEXCOM contribuent à étendre l'application de la 5G FWA à de nouveaux usages, depuis la réduction de la fracture numérique jusqu'au traitement des données en temps réel pour alimenter les villes intelligentes et révolutionner l'avenir de la télémédecine. NEXCOM fournit une gamme de solutions 5G FWA uCPE adaptées à divers secteurs et cas d'utilisation.

Aujourd'hui, les applications 5G FWA uCPE sont illimitées, qu'il s'agisse de fournir une connectivité fiable dans les zones reculées, d'assurer des communications stratégiques dans les environnements industriels ou d'alimenter la technologie des villes intelligentes. La solution 5G FWA uCPE aide à fournir des connexions fiables, à faible latence et à bande passante élevée, favorisant l'innovation pour le compte de divers secteurs de l'industrie. La 5G FWA est déjà devenue un élément majeur de la connectivité à large bande à l'échelle nationale aux États-Unis.

Les solutions 5G FWA uCPE peuvent être classées en quatre niveaux d'attributs répondant à différentes applications sur le terrain : niveau consommateur, niveau entreprise, niveau industriel et niveau télécom. Chacun se concentre sur différentes fonctionnalités et fonctions, qui répondent à différents scénarios d'utilisation pour mieux tirer profit des avantages de la 5G FWA. Les appareils 5G FWA de NEXCOM ont été classés en fonction des performances du processeur ainsi que de la connectivité filaire et sans fil, avec des explications détaillées fournies dans le livre blanc .

Découvrez cette solution 5G FWA uCPE au MWC Barcelona 2024, dans le Hall 5, Stand 5A61 (Pavillon Taïwan). Ne manquez pas non plus de découvrir d'autres innovations de pointe qui redéfinissent le paysage de la 5G, notamment l'intégration révolutionnaire de l'IA dans les applications 5G, les solutions de sécurité OT avancées et les serveurs 5G Edge qui offrent des performances élevées, une faible latence et une mise à l'échelle, garantissant ainsi un calcul optimal à la périphérie.

Fondée en 1992 et basée à Taipei, Taïwan, NEXCOM intègre ses diverses capacités et exploite six entreprises mondiales, dont l'unité Network and Communication Solutions (NCS). NCS se concentre sur les dernières technologies de réseau et aide à la création d'une infrastructure de réseau fiable, en fournissant des services professionnels de conception et de fabrication pour les clients du monde entier. La plateforme d'application réseau de NCS est largement adoptée dans la cybersécurité, l'équilibrage de charge, la 5G uCPE, le SD-WAN, le SASE, le calcul à la périphérie, la sécurité OT, le stockage, le NVR et d'autres applications réseau pour les entreprises de toutes tailles.

