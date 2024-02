La CIBC élargit sa gamme CDR avec 7 nouveaux symboles CDR sur Cboe Canada





Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est fière d'accueillir à nouveau la CIBC pour l'inscription de sept nouveaux certificats de dépôt canadiens (« CDR »). Avec ce lancement aujourd'hui, la CIBC élargit sa gamme de CDR à 54 entreprises publiques américaines de premier ordre.

Depuis leur lancement en 2021, les CDR ont attiré plus de 3,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion 1, offrant aux investisseurs canadiens un accès simplifié aux entreprises cotées aux États-Unis, en dollars canadiens. Offerts à une fraction du prix de l'action sous-jacente et dotés d'une couverture de change théorique intégrée, les CDR permettent aux investisseurs d'accéder à des actions étrangères de manière plus abordable tout en atténuant le risque de change lié aux investissements transfrontaliers.

Les sept nouveaux CDR se négocient désormais sur Cboe Canada sous les noms et symboles suivants :

BlackRock CDR (CAD Hedged) ? BLK

Constellation Brands CDR (CAD Hedged) ? STZ

Deere CDR (CAD Hedged) ? DEER

lululemon CDR (CAD Hedged) ? LULU

Palo Alto Networks CDR (CAD Hedged) ? PANW

ServiceNow CDR (CAD Hedged) ? NOWS

Thermo Fisher CDR (CAD Hedged) ? TMO

« Les CDR est une belle réussite made in Canada qui démontre un intérêt évident et continu de la part des investisseurs, suite au succès de la gamme existante. Grâce aux CDR, les investisseurs ont facilement accès à certaines des plus grandes entreprises à travers le monde », a commenté Erik Sloane, CRO à la Cboe Canada. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de continuer à développer l'innovation et la collaboration avec la CIBC et répondre ainsi aux besoins des investisseurs canadiens ».

Les nouveaux symboles s'ajoutent aux autres 47 actions américaines très appréciées qui se négocient déjà sous forme de CDR sur Cboe Canada, notamment des grands noms comme Tesla, Nvidia, Google, Amazon et bien d'autres encore.

« Les CDR ont connu une forte croissance depuis leur création et nous sommes très heureux d'élargir notre offre en fonction de la demande continue des investisseurs », a déclaré Elliot Scherer, directeur général et responsable mondial du groupe des solutions de gestion de patrimoine chez CIBC Capital Markets. « Avec 54 CDR désormais disponibles, la CIBC permet aux investisseurs d'avoir une participation plus fluide dans les entreprises mondiales ».

Pour plus d'informations sur les CDR, veuillez consulter le site suivant https://www.cboe.ca/en/services/raising-assets/canadian-depositary-receipts.

Cboe Canada accueille plus de 260 inscriptions uniques, notamment des certificats de dépôt canadiens (CDR), des FNB des plus grands émetteurs de FNB du Canada et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes. Au Canada, Cboe contribue en permanence à plus de 20 % de tous les volumes négociés dans les FNB canadiens et plus de 15 % de tous les volumes négociés dans les sociétés cotées au Canada. Veuillez cliquer ici pour afficher un tableau complet de tous les titres cotés en bourse.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Rejoignez Cboe Canada sur : site Web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

1 Cboe Canada Data

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 février 2024 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :