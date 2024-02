TELUS choisit Wind River Studio pour le premier RAN virtuel et ouvert au Canada





Wind River ® , un chef de file mondial de la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui que TELUS utilise Wind River Studio dans son infrastructure cloud pour aider à construire le premier réseau d'accès radio (RAN) virtualisé et ouvert commercial au Canada.

Cette initiative constitue l'un des premiers déploiements Open RAN véritablement virtualisé au sein d'un environnement réseau complexe, existant et nouveau. TELUS et ses partenaires ont testé de façon approfondie le déploiement de l'Open RAN et du vRAN dans certains marchés canadiens, et les résultats de performance valident la performance et la fiabilité de la technologie de Open RAN multifournisseurs.

« TELUS est fier d'être à l'avant-garde de l'industrie canadienne des télécommunications en intégrant son réseau 5G à la technologie Open RAN, ce qui marque une étape importante dans notre histoire », déclare Bernard Bureau, vice-président, stratégie et services sans fil, TELUS. « Cette avancée majeure promet des avantages transformateurs pour notre entreprise, des réductions de coûts et des économies d'énergie jusqu'au déploiement de nouvelles applications et à l'optimisation de l'expérience client. Cet accomplissement a été rendu possible grâce à notre collaboration avec Wind River, et souligne notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence. »

« Avec cette avancée de taille, TELUS stimule l'innovation sur son marché. Wind River est fier de collaborer avec TELUS et d'importants partenaires de l'écosystème pour faire progresser l'Open RAN. En tant que leader des télécommunications qui optimise la majorité des déploiements 5G vRAN/Open RAN avec des opérateurs du monde entier, nos capacités Wind River Studio fournissent des solutions nuagiques qui assurent le déploiement à grande échelle d'infrastructures réseau de nouvelle génération pour les fournisseurs de services », déclare Paul Miller, Chief Technology Officer, Wind River.

Basé sur le projet open source StarlingX, Wind River Studio fournit une architecture entièrement native du cloud, basée sur Kubernetes et conteneurisée pour le développement, le déploiement, les opérations et la maintenance des réseaux périphériques distribués à grande échelle. Il fournit une base pour la gestion d'un réseau géographiquement distribué et simplifie les opérations des jours 1 et 2 en fournissant une solution automatisée, centralisée et sans intervention. Studio relève le défi complexe des fournisseurs de services de déployer et de gérer une infrastructure cloud native pour les réseaux cloud distribués du coeur à la périphérie afin de fournir des performances RAN traditionnelles dans le cadre d'un déploiement vRAN/Open RAN.

Outre sa collaboration avec TELUS, Wind River a également joué un rôle clé dans la première session de données 5G réussie au monde; dans la construction de programmes vRAN/Open RAN commerciaux, y compris l'un des plus grands réseaux Open RAN au monde; et dans le lancement du premier centre de données en périphérie entièrement automatisé pour un service commercial.

Pour plus d'informations sur les travaux de Wind River dans le domaine des télécommunications, visitez www.windriver.com/solutions/telecommunications.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d'informations, retrouvez Wind River à l'adresse www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 février 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :