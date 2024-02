Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 40 000 $ à l'ArtikFest de Trois-Rivières





QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 40 000 $ à l'ArtikFest, qui a lieu à Trois-Rivières jusqu'au 17 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant trois jours, l'ArtikFest propose des performances de DJ d'envergure internationale qui viendront réchauffer l'atmosphère, tout en favorisant l'émergence de projets artistiques et culturels innovants à Trois-Rivières et la valorisation d'artistes et d'acteurs de la région.

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. Ils dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec appuie l'ArtikFest, qui permet d'allier culture et musique électronique au grand plaisir des nombreux amateurs qui y assisteront. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition, et j'invite les visiteurs à profiter de leur passage pour découvrir les attraits du tourisme hivernal en Mauricie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'ArtikFest contribue à la vitalité de la Mauricie et de la ville de Trois-Rivières et consolide leur position comme destination touristique de choix. Les répercussions positives de ce rendez-vous innovant sont considérables pour les artistes, qui voient leur talent être mis de l'avant. Je suis persuadé que les festivaliers participeront en grand nombre à ce rendez-vous hivernal, musical et culturel incontournable! »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

15 février 2024 à 13:46

