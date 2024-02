Le gouvernement fédéral investit dans un projet de protection côtière à Lax Kw'alaams





LAX KW'ALAAMS, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Des mesures sont mises en place pour stabiliser le littoral de Lax Kw'alaams grâce à un investissement de plus de 5 millions de dollars du gouvernement fédéral. Annoncé par le ministre Jonathan Wilkinson, ce projet permettra de protéger les infrastructures essentielles de la communauté et de préserver les précieux habitats d'importantes espèces de poissons, comme l'éperlan et le hareng.

Située sur la côte nord-ouest et accessible uniquement par traversier ou par bateau-taxi, Lax Kw'alaams affiche un taux d'érosion constamment élevé le long de son littoral, en raison de l'élévation du niveau de la mer, des ondes de tempête et des vents forts. Cette érosion a entraîné la perte d'une superficie considérable de terres, mettant en péril les réseaux d'électricité, de routes, d'approvisionnement en eau et d'égouts sanitaires de la communauté. Le financement servira à construire de nouveaux revêtements rocheux le long du littoral afin de créer une barrière qui absorbera et dissipera l'énergie des vagues, ce qui permettra de protéger Lax Kw'alaams contre une érosion accrue.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Donner aux collectivités les moyens de lutter contre le changement climatique est essentiel pour bâtir une économie stable et des collectivités saines. Cet investissement permettra de renforcer la préservation de notre écologie côtière unique et d'aider la communauté de Lax Kw'alaams à combattre les dommages liés à l'érosion. Le gouvernement fédéral continuera d'investir dans des projets qui permettent d'assurer la sécurité de nos collectivités et des familles canadiennes pendant de nombreuses années. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet aidera à protéger les côtes de Rose Island, ainsi que le pont-jetée qui relie l'île à la communauté. Les maisons, les routes, les parcs et les infrastructures de Rose Island bénéficieront d'une protection accrue contre l'érosion côtière, aujourd'hui et pour les futures générations de résidents de Lax Kw'alaams. »

Garry Reece, maire de la bande des Lax Kw'alaams

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 038 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé près de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,4 milliards de dollars ont été annoncés pour plus de 91 projets d'infrastructure destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Ce financement soutiendra des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces, les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes à but non lucratif et à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles en dehors du secteur privé. Pour qu'un projet puisse être jugé admissible, ses coûts admissibles doivent totaliser au moins 1 million de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, on a alloué une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

