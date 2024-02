Crystal Lagoons étend ses projets PALtm à Rome, Milan, Toulouse et Séville





MIAMI, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons continue de conquérir des villes emblématiques d'Europe. Déjà lancée à Prague, Varsovie, Bucarest et Budapest, la société apporte désormais la vie de plage à Rome, Milan, Toulouse, Séville et à deux autres villes roumaines. Ces villes méditerranéennes bénéficieront désormais également des projets Public Access Lagoonstm connus sous le nom de PALtm.

Ainsi, cette multinationale d'innovation, fondée par le scientifique Fernando Fischmann, se développe en Italie et en France et ajoute des projets en Espagne et en Roumanie, où elle possède déjà des complexes réussis tels que Santa Rosalía, Alcazaba Lagoon et Central District Lagoon City.

La durabilité de la technologie Crystal Lagoons® a encore une fois été un facteur déterminant pour ce contrat, le deuxième avec Forty Management, un promoteur immobilier roumain prestigieux et primé avec lequel la multinationale possède des complexes en République tchèque, en Pologne, en Roumanie et en Hongrie, caractérisés par leur durabilité.

L'introduction des projets PALtm dans des villes touristiques et emblématiques comme Rome et Milan démontre leur valeur ajoutée et l'attrait d'apporter une vie de plage idyllique à quelques pas des maisons. Le point central sera un grand lagon cristallin adapté à la baignade et aux sports nautiques, entouré de plages de sable blanc, auxquelles tout le monde peut accéder moyennant un droit d'entrée. Le complexe sera entouré de zones résidentielles, d'hôtels, de magasins, de restaurants et d'autres infrastructures commerciales et de divertissement haut de gamme.

« Nous sommes ravis que Crystal Lagoons, l'une des entreprises les plus innovantes au monde, ait choisi Forty Management pour se développer en Europe. Grâce à ce partenariat, nous apporterons la vie de plage aux villes européennes les plus étonnantes et améliorerons la qualité de vie grâce à des projets durables », a déclaré Lucian Azoi?ei, PDG de Forty Management.

« L'innovation perturbatrice de la technologie Crystal Lagoons®, qui permet d'offrir une vie de plage de manière durable partout dans le monde, est à l'origine du succès de ces lagons cristallins. Ce succès a été reconnu par des développeurs avant-gardistes comme Forty Management qui, après avoir confirmé la tendance dans leur premier complexe, répètent le modèle pour développer de nouveaux projets, même dans des villes qui auraient été inenvisageables comme Rome, Milan ou Toulouse, a déclaré Jean-Pierre Juanchich, directeur commercial mondial de Crystal Lagoons.

À propos de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons est une multinationale basée aux États-Unis qui a mis au point une technologie permettant de créer et d'entretenir des lagunes cristallines de toutes tailles à des coûts très faibles, et ce n'importe où. Elle compte plus de 1 000 projets à différents stades de développement et de négociation dans le monde.

Avec plus de 3 000 brevets dans 160 pays, ses aménagements durables utilisent jusqu'à 100 fois moins de produits chimiques et seulement 2 % de l'énergie requise par les piscines traditionnelles. Bureau Veritas a vérifié l'efficacité de la technologie en matière d'utilisation de l'eau, concluant qu'une lagune d'un hectare/2,5 acres utilise 33 fois moins d'eau qu'un terrain de golf et 40 % moins d'eau qu'un parc de la même taille. Les aménagements Crystal Lagoons® peuvent utiliser de l'eau de mer, de l'eau douce et de l'eau saumâtre, qui est abondante et n'a pas d'autre utilisation.

