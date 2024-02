Grand chantier pour les familles - Près de 1 200 places subventionnées disponibles rapidement pour nos tout-petits





QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce aujourd'hui le développement de 1 197 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance. Le gouvernement innove afin que les places soient rendues disponibles rapidement pour les familles de partout au Québec. Parmi ces places supplémentaires, plus de 900 seront créées en quelques semaines seulement grâce à une initiative de la ministre.

Des places subventionnées en quelques semaines

Un appel au réseau a été lancé l'automne dernier afin de développer des places rapidement. L'initiative visait à identifier des projets en cours de développement qui stagnaient, notamment parce que le service de garde n'avait pas de terrain ou de plan de conception pour mener à bien son projet. Les places ainsi récupérées ont été redistribuées pour des projets avec un potentiel rapide de réalisation, qui ne nécessitent pas ou peu de travaux. Les projets sélectionnés permettront la création de places à tarif réduit en quelques semaines seulement.

L'appel de projets visait initialement la création de 500 nouvelles places, dont 400 pour les poupons. À terme, ce sont 905 places, dont 437 pour les poupons, qui seront attribuées à des services de garde éducatifs à l'enfance partout au Québec.

Places réservées aux Premières Nations et Inuit

Afin d'offrir des services de garde éducatifs mieux adaptés à la réalité des Premières Nations et Inuit, le gouvernement s'était fixé l'objectif de créer un total de 1 000 places subventionnées qui leur étaient destinées. L'appel de projets de l'automne a permis d'annoncer 292 places additionnelles, dont 55 pour les poupons. Ces places subventionnées s'ajoutent aux 790 déjà disponibles, faisant ainsi en sorte que l'objectif est dépassé. Au total, 1082 places subventionnées sont destinées aux Premières Nations et Inuit dans huit régions du Québec.

Globalement, ces efforts pour accélérer la création de places s'additionnent aux 24 000 places subventionnées supplémentaires qui ont été ajoutées au réseau depuis le début du Grand chantier pour les familles, en 2021. Il s'agit d'un record des 25 dernières années, ce qui fait que le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance est une fierté québécoise partout dans le monde.

Citations :

« C'est important de penser autrement pour que plus de places subventionnées et de qualité soient rendues disponibles rapidement pour nos familles. Chaque jour, je travaille à rendre notre réseau plus efficace et plus proactif pour améliorer le service aux familles partout au Québec. Je remercie les services de garde éducatifs d'avoir levé la main en si grand nombre pour offrir le meilleur à nos tout-petits. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Je suis heureux de constater aujourd'hui que plusieurs services de garde éducatifs à l'enfance ont répondu à l'appel de ma collègue et offriront dorénavant davantage de places réservées aux enfants venant des communautés autochtones. Nous avons même pu dépasser notre objectif! Ainsi, plus de familles pourront être accompagnées dans un processus adapté à leur réalité. Tous les enfants du Québec ont les mêmes droits, et c'est essentiel de travailler ensemble à s'en assurer. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Les appels de projets (places poupons et places immédiates) se sont déroulés du 23 octobre au 23 novembre 2023.

L'appel de projets ciblés - Places immédiates permet le développement de 468 places subventionnées dans 12 régions du Québec.

L'appel de projets ciblés - Places poupons permet la création de 437 places subventionnées dans 12 régions du Québec.

La deuxième phase de l'appel de projets à l'intention des Premières Nations et des Inuit s'est tenue du 15 juin au 13 octobre 2023. Il permet de déployer 292 places subventionnées, dont 55 places poupons, dans cinq régions du Québec.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de gestes concrets posés par le gouvernement au cours des derniers mois afin d'assurer la création rapide de places : La conversion de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées additionnelles est en cours. Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise connaît un bon succès : 236 projets ont été autorisés depuis son lancement, pour un total de 1 819 nouvelles places subventionnées potentielles. La mise en place du Bureau d'accélération des projets, en collaboration avec les principaux partenaires, a permis d'accélérer le développement des projets de création de places en services de garde éducatifs à l'enfance.



Liens connexes :

Les listes de projets retenus pour les deux appels de projets (places poupons et places immédiates) sont disponibles sur cette page.

Pour consulter la liste des projets retenus issus de l'appel de projets à l'intention des Premières Nations et des Inuit, visitez cette page.

Pour obtenir des informations sur le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, consultez Québec.ca.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

15 février 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :